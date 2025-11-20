鵬管處配合東港建鎮８０週年將舉辦青洲灣冬派對

大鵬灣國家風景區管理處慶祝東港建鎮８０週年，特別結合東港鎮公所舉辦「２０２５青洲灣暖冬派對」，將於整個十二月份熱力登場，週週有精彩活動。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

大鵬灣國家風景區管理處為慶祝東港建鎮８０週年，特別結合東港鎮公所從十一月二十五日至十二月三十一日共同打造「東潮八十祝願祭×青洲灣暖冬派對」，週週有活動包含ＬＡＶＡ鐵人上國道、卡丁車上路體驗、日王市集、無人機表演、跨年演唱會等精彩活動，邀請全國遊客十二月週週來玩。

「２０２５青洲灣暖冬派對」將於十二月熱力登場，每週推出不同主題活動，包括大鵬灣ＬＡＶＡ鐵人三項賽、卡丁車創意服裝比賽、衝浪挑戰與夜間自行車體驗，邀請民眾感受大鵬灣岸運動魅力；活動期間亦設有主題野餐、海味饗宴餐桌及在地市集，讓遊客一次享受運動、音樂與美食的多重體驗。

壓軸登場的「青洲灣無人機秀」將於十二月二十七日晚間亮相，３００台無人機結合海上帆船燈光與煙火秀，展現陸、海、空三重光影饗宴。

此外，東港鎮公所同步推出「東港８０祝願祭×東潮光年跨年演唱會」，以「潮起東港．祝福啟程」為主題展開為期六週的互動式體驗，串聯祈福體驗、文化導覽及跨年演唱會；十二月三十一日的跨年夜將釋放３６０秒煙火秀與２００台無人機表演，點亮整片港灣夜空，為８０週年慶典畫下最璀璨句點。

鵬管處表示，今年活動串聯運動觀光與文化慶典，第一週十二月二日東港建鎮８０週年記者會、十二月六、七日ＬＡＶＡ鐵人三項，第二週十二月十三日青洲灣暖冬派對開幕、卡丁車變裝比賽，第三週十二月二十日溫王爺慶生無人機表演、十二月二十、二十一日日王市集，第四週十二月二十七日青洲灣暖冬派對無人機表演，第五週十二月三十一日東潮光年・跨年演唱會，邀請大家十二月週週來東港玩，一同迎接熱鬧又溫暖的冬季慶典，詳細資訊請搜尋大鵬灣國家風景區管理處粉專及東港鎮公所粉專。