即時中心／顏一軒報導

總統府公布總統賴清德、副總統蕭美琴「馬年」春聯「七喜春來」後，地方詢問度破表，為回應鄉親期待，民進黨新北市長參選人蘇巧慧特別趕在公布後立即印製賴清德、蕭美琴、蘇巧慧的聯名春聯，並搶先全台今（16）日於樹林慈恩宮首度發放，隨後前往樹林彭厝黃昏市場掃街，提前分享正副總統的祝福，預祝大家一整年事事順心、七喜春來。同時，蘇巧慧預計將在18日上午11時於鶯歌發放身兼中職會長、綠委蔡其昌所印製的「台灣尚勇」春聯，在新年和民眾分享「台灣隊」的韌性和勇氣。





民進黨新北市議會黨團總召廖宜琨，市議員彭一書、卓冠廷團隊，以及議員參選人高乃芸、朱誼臻、吳昇翰，和多位在地里長一同出席春聯發放；發放前40分鐘便有民眾到場等待，湧現排隊人龍，現場不僅有許多民眾和蘇巧慧熱情合照，更有年輕朋友遠從林口前來支持，近千份春聯半小時內索取一空；春聯發放結束後，眾人前往鄰近「彭厝黃昏市場」，許多民眾握手致意，多人比讚大喊「凍蒜！」「加油！」反應十分熱烈。

蘇巧慧今日前進樹林慈恩宮發放「七喜春來」春聯。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧說，自從總統春聯推出後，民眾紛紛敲碗詢問索取方式，為了回應民眾期待，在獲得同意後，她立刻印製「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」聯名春聯，並在廠商印製完工的第一時間，來到樹林慈恩宮發放，就是希望將「全台灣第一張」的總統聯名春聯，和一直最支持她的樹林、鶯歌、新莊鄉親分享。

賴蕭聯名款「七喜春來」春聯夯度破表。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

她補充，這次除了發放總統聯名春聯，同時也發放她個人「恭賀新禧」春聯，由團隊青年設計師手繪設計Q版小馬，期盼與市民在新的一年，「馬」到成功、一起衝。

蘇巧慧親切向市民問好。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

最後，蘇巧慧強調，樹林慈恩宮是樹林在地非常重要的信仰中心，一直以來庇佑地方，也長期投入公益、關懷弱勢，她也特別感謝今天廟方的熱情安排，讓春聯發放過程順利進行；而接下來她也會持續勤走新北29區，一步一腳印，和更多新北市民分享總統的新春祝福，同時將帶領議員、議員參選人爭取更多市民認同。

蘇巧慧偕同新北市議員、市議員擬參選人前往彭厝黃昏市場拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧與攤商互動。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧與攤商握手。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧推出競選新北市長的年曆。（圖／蘇巧慧辦公室提供）





原文出處：快新聞／鶯歌人照過來！「七喜春來」樹林秒殺 蘇巧慧18日再發「台灣尚勇」春聯

