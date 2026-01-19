鶯歌名店晚餐段遭「穢物洗地」他犯案後跳上白車快閃「過程不到1分鐘」

社會中心／新北報導

一名男子提著一個水桶走進店家後，便朝店裡潑灑。（圖／翻攝自「社會事影音」）

新北市鶯歌區一間知名水餃館於18日晚間驚傳遭人惡意潑灑穢物。一名身著深色衣物的不明男子，手持裝有污穢物的容器闖入店內猛力潑灑，導致餐廳地板遍布噁心液體，現場頓時惡臭瀰漫。男子犯案後隨即衝出店外，搭乘一輛在外接應的車輛逃離現場，目前犯案動機不明。

根據餐廳監視器畫面顯示，事件發生於18日晚間19時56分，一名戴著口罩、穿著深色連帽外套的男子，手提一桶裝滿疑似泥土汙水液體的紅色桶子，行徑鬼祟的走向餐廳門口。男子進入店內後，二話不說便將桶內液體朝地板及座位區潑灑，噁心液體瞬間在大廳蔓延，不僅弄髒地板，也波及周邊桌椅，對於突如其來的舉動嚇壞現場工作人員。

男子惡意朝店裡潑灑穢物。（圖／翻攝自「社會事影音」）

餐廳內布滿污穢物。（圖／翻攝自「社會事影音」）

畫面顯示，男子潑灑完畢後並未多做停留，立即轉身狂奔出店外，隨後穿越馬路，跳上一輛停在對向車道、未熄火等待的白色小貨車，迅速駛離現場，整個犯案過程不到一分鐘，顯見經過預謀策劃。

事發後，餐廳地面留有大片黑色污漬，店員無奈的協助受到驚嚇的顧客更換座位，並進行緊急清潔工作。店家表示不清楚為何會發生此類糾紛。目前警方已接獲報案，將調閱周邊監視器畫面以車追人。

