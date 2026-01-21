鶯歌幼兒園涉虐童！民眾黨批冷處理 教育局：規避稽查裁罰16萬

民眾黨團今（21）日揭露新北市鶯歌區某私立幼兒園不當管教，還湮滅證據的案件，指摘新北市教育局聽信園方單方面說法冷處理。教育局回應，接獲陳情後已立即展開調查，認定幼兒園構成不當管教，針對不當對待、延遲通報、規避稽查等問題裁罰16萬餘。（資料照，袁茵攝）

民眾黨團今（21）日揭露新北市鶯歌區某私立幼兒園不當管教，還湮滅證據的案件，指摘新北市教育局聽信園方單方面說法冷處理。教育局回應，接獲陳情後已立即展開調查，認定幼兒園構成不當管教，涉案人員已離職，針對不當對待、延遲通報、規避稽查等問題裁罰16萬餘，對任何不當對待幼生之行為，絕不寬貸。

教育局指出，10月13日接獲家長陳情，反映幼兒於9月下旬在園期間，疑遭教保助理員不當對待後，隔日即派員到園稽查，園方表示原始監視器畫面已逾14日保存期限，遂提供園所留存的翻拍畫面供教育局查閱，認定該案涉及不當對待幼兒情形，並依法啟動後續調查程序。

廣告 廣告

經查，該班教保助理員及教保員因幼兒打翻水杯，要求幼兒在班級中自行脫下褲子更換並擦拭地面，相關作為已逾合理教保管教範圍，侵害幼兒尊嚴與身心安全，構成不當管教行為成立。兩名涉案人員已於10月中旬陸續離職，目前未於新北市教保服務機構任職。

教育局強調，家長反映監視器畫面內容與先前所見翻拍畫面有所差異後，教育局即刻查證確認，園方提供給教育局的影像，是將原始畫面局部放大翻拍，未完整呈現全貌，已構成規避行政稽查行為，但影像呈現方式不影響原先對不當對待行為之認定，但園方規避稽查之作為，已屬重大違規，依法列入裁處。

教育局持續就園方管理與行政責任進行擴大查核，除不當對待幼兒案件外，另查獲園方有延遲通報、未依法配置人員、超額收費及園務管理缺失等多項違規情形，已於12月下旬裁處罰鍰共計16萬2000元，並依規定公告園所名稱，相關裁罰項目包含不當對待幼兒、延遲通報、規避稽查及園務管理缺失等。

教育局表示，已將該園列為後續重點稽查對象，持續強化監督管理，全力守護幼生就學安全。調查期間亦主動關懷家長需求，協助轉介相關幼兒心理支持資源，並尊重家長之選擇與安排。教育局重申，對任何不當對待幼生行為，絕不寬貸；除依法裁處外，亦同步強化幼兒園正向管教與情緒管理相關訓練，並針對曾有不當管教通報的園所提高稽查密度，確保幼兒學習環境安全。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

更多中時新聞網報導

早餐吃錯 小心氣虛水腫

劣質橄欖油裝高級貨 達人教辨識

A-Lin玩娜魯one哏 盼登大巨蛋個唱