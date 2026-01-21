鶯歌幼兒園逼童「半裸擦地」 民眾黨轟新北教育局：真相不只48秒

即時中心／廖予瑄報導

民眾黨主席黃國昌今（21）日與新北市議員陳世軒召開記者會，揭露鶯歌區一所私立幼兒園去（2025）年9月爆發疑似霸凌幼童事件。一名年僅3歲的男童在園內被助教強制要求「裸著下半身」在全班同學面前擦地，事後孩子出現嚴重心理創傷，甚至半夜驚恐哭喊「不要」，讓家長心疼不已。

黃國昌指出，事件關鍵在於監視器畫面「遭園方刻意剪輯」，幼兒園提供給相關單位的版本「僅有48秒」，其畫面只有拍到教室一角，僅看得到孩子與同學互動，卻刻意避開班導師與助教的位置，完全沒拍到孩子被指責、脫衣、成人旁觀等關鍵畫面。

不過，在家長後來取得長達4分鐘的完整畫面中，畫面卻清楚顯示，助教站在孩子面前比劃手勢後，該童便開始脫鞋、脫衣；助教走到教室後方再次指向孩子，孩子接著脫下褲子與內褲，並拿衣服擦地。與此同時，現場共有3名老師在旁觀看，甚至一邊吃早餐，過程令人震驚。

黃國昌進一步指出，去年10月10日家長到校要求調閱監視器、10月14日教育局進行稽查，一直到10月29日幼兒園希望私下和解時，相關負責人才拿出這段4分鐘的完整影片，他質疑，新北市教育局未即時介入，形同放任證據被湮滅，並稱相關認定委員會在調查過程中，將疑似「羞辱行為」輕描淡寫為「換衣服」，忽略家長與孩子的感受，試圖將事件淡化為日常處理方式，「令人難以接受。」

對此，黃國昌要求，新北市幼兒園監視器影像保存期限，應至少延長至30天以上，比照台北市標準，並呼籲國教署修正相關辦法，明確規範園所負責人責任與追究機制，指定專責人員管理影像，同時建立防止影像覆蓋的制度，「孩子的創傷不是48秒，真相也不該只剩48秒。今天不是要一句道歉，而是要真相與制度，才能真正保護孩子。」

