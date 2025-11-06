鶯歌沒眼科 學童就醫等1月！侯友宜：恩主公醫院11月衛生所設門診

新北市長侯友宜今(6)日赴新北市議會接受市政總質詢。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市鶯歌區缺乏眼科診所，市議員蘇泓欽今(6)日在市政總質詢中指出，當地民眾看眼科需要跨區到三峽區，或跑到桃園市看醫生，學童9月開學健檢後在外面掛號，竟是連10月都排不上，非常不便，爭取市府協助建置。新北市長侯友宜說，市府與恩主公醫院合作，規劃11月在鶯歌衛生所開設門診服務。

蘇泓欽指出，去年鶯歌唯一眼科診所歇業，鶯歌民眾看眼科不便，最近的就診去處是三峽區的恩主公醫院，學童開學後要去診所看眼科，掛號一個月還排不上去，長者慢性病也要檢查眼睛，眼科醫療資源缺乏讓民眾苦不堪言，希望市府幫忙。

侯友宜表示，經衛生局爭取，11月已媒合恩主公醫院到鶯歌衛生所開特別門診服務大眾。蘇泓欽聞言則說，恩主公是私人醫院，願意幫忙民眾讓他覺得非常感恩。

慢性病患者檢查部分，衛生局曾指出，會運用糖尿病照護車，由診所或衛生所在社區提供慢性病患者眼科檢查服務。

