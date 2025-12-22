鶯歌男自製定時炸彈！寄恐嚇信揚言火攻雙北 7罪起訴

警方逮捕王男。（圖／翻攝畫面）





新北市一名王姓男子，不滿親人遭到詐騙，也不滿政局變化，竟6度到總統府揚言殺人、火攻雙北市府、新北地院等處，更宣稱已著手製造燃燒彈，而三峽警方今年9月間循線前往他位於鶯歌的住處逮人，新北地檢署依7個恐嚇公眾罪提起公訴。

檢警調查，這名家住鶯歌地區的32歲王姓男子，今年2月間就曾傳送恐嚇訊息到總統府民意信箱，被新北地檢署起訴，但他依舊不知悔改，在今年7到9月間，再度傳訊「說不定在我殺人之前，會先砸爛法院」、「我心情不好也想燒個什麼，像是…行政怠惰的新北地方法院」、「9月19日，最後通牒！我會請新北市政府與新北地方法院喝雞尾酒，我最討厭有人試探我了！」等恐嚇訊息到總統府民意信箱。

警方在王男住處發現自製定時炸彈。（圖／翻攝畫面）

內容除了恐嚇訊息外，更充斥著對政局的不滿，如台美關稅、財劃法、柯文哲7千萬交保等熱門時事議題，此外，更吐露親人遭詐騙7百萬元。

新北地檢署今年9月18日，指揮三峽分局前往王男住處逮捕王男，更在屋內發現疑似自製計時裝置1組及工業酒精3瓶，詢後依公共危險罪、恐嚇危害安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦，新北地檢署後續也依7個恐嚇公眾罪起訴王男，目前王男收押中。

而新北地院依《刑事訴訟法》第17條第1款「法官為被害人者」的法定迴避事由，且全院法官均因法律不能行使審判權，向台灣高等法院聲請准予移轉其他同級法院，台灣高等法院也裁定將移轉由台北地院審理。

