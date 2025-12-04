鶯歌礫間日供800噸淨化水 美術館水道迎來可愛鴨群
▲新北美術館景觀水道中可愛鴨群戲水。(圖:新北市水利局提供)
新北市水利局四日表示，設置於新北市鶯歌區的鶯歌礫間淨化場，由旁邊鶯歌溪引水進入礫間淨化處理設施，每日可淨化處理近七千五百噸的污水。場域結合地下淨水設施與地上停車空間，兼具淨水與停車功能，並因應新北美術館啟用，將部分淨化水以地下管道導入園區景觀湧泉水道，每日可輸送八百噸，提供市民友善的親水環境。
水利局長宋德仁表示，鶯歌礫間設施主要是將空氣注入池槽裡來增加水中溶氧量，當污水穿越層層礫石孔隙，污水中的污染物會「沉澱」並被礫石表面具黏性的生物膜「吸附」，接著污水中溶解性有機物被微生物攝取「分解」成無害的無機物，經過這一系列「沉澱」、「吸附」及「分解」作用，就可以讓原本受污染的混濁骯髒原水，搖身一變為乾淨透明的清水，完成如同自然河川的自我淨化。
經過這場無聲的環保演出，原本混濁的污水搖身一變成為乾淨透明可再利用的淨化水。礫間的淨化水除補注入鶯歌溪外，如今每日約八百噸淨化水導向新北美術館水道，清水中魚群悠游、鴨群成群嬉戲，生意盎然，此股「清」水讓市民得以「親」近，並成為藝術生態水景的一部分。
為解決河川污染問題，新北市除了大力推動污水下水道建設外，更輔以礫間、濕地等現地處理設施來補注河川的基流量。除了鶯歌礫間淨化水注入鶯歌溪外，新北市其他礫間場每日也將上萬噸再生水回補至三峽河、大漢溪及新店溪水系。這些看不見卻日復一日運作的自然淨化工程，讓市民能在河岸散步漫遊、欣賞生態，讓新北市成為名符其實的「大河之都」。
宋德仁說明，新北市全區共有十二處礫間淨化場 ，每天可協助處理約四萬五千噸的生活污水，相當於約二十二萬人的生活污水量。經過礫間系統淨化處理後，再生回收水再回流河川，未來將透過數據監測維持河川水質及自然生態，另外水利局也將持續推動河岸景觀建設與環境維護，營造更優質、安全且具生態價值的水環境，提供市民更完善的親水生活場域。
