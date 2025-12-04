鶯歌礫間日供800噸淨化水 美術館水道迎鴨群

新北市水利局昨（四）日表示，設置於新北市鶯歌區的鶯歌礫間淨化場，由旁邊鶯歌溪引水進入礫間淨化處理設施，每日可淨化處理近七千五百噸的污水。場域結合地下淨水設施與地上停車空間，兼具淨水與停車功能，並因應新北美術館啟用，將部分淨化水以地下管道導入園區景觀湧泉水道，每日可輸送八百噸，提供市民友善的親水環境。

經過這場無聲的環保演出，原本混濁的污水搖身一變成為乾淨透明可再利用的淨化水。礫間的淨化水除補注入鶯歌溪外，如今每日約八百噸淨化水導向新北美術館水道，清水中魚群悠游、鴨群成群嬉戲，生意盎然，此股「清」水讓市民得以「親」近，並成為藝術生態水景的一部分。為解決河川污染問題，新北市除了大力推動污水下水道建設外，更輔以礫間、濕地等現地處理設施來補注河川的基流量。