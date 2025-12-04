鶯歌礫間淨化場 日供800噸淨水

新北市鶯歌礫間淨化場引鶯歌溪水進入礫間淨化處理設施，每日可淨化處理近7500噸的汙水，場域結合地下淨水設施與地上停車空間，兼具淨水與停車功能，並因應新北美術館啟用，將部分淨化水以地下管道導入園區景觀湧泉水道，每日可輸送800噸，提供市民友善的親水環境。

鶯歌礫間設施主要是將空氣注入池槽，增加水中溶氧量，當汙水穿越礫石孔隙，汙水中汙染物會「沉澱」，並被礫石表面具黏性的生物膜「吸附」，接著汙水中溶解性有機物被微生物攝取「分解」成無害的無機物，經過「沉澱」、「吸附」及「分解」作用，可讓受汙的混濁骯髒原水，變為乾淨透明的清水，完成如同自然河川的自我淨化。

廣告 廣告

水利局長宋德仁表示，經過這場無聲的環保演出，原本混濁的汙水變成為乾淨透明可再利用的淨化水。礫間的淨化水除補注入鶯歌溪外，如今每日約800噸淨化水導向新北美術館水道，清水中魚群悠游、鴨群成群嬉戲，生意盎然。

為解決河川汙染問題，新北市除了大力推動汙水下水道建設外，更輔以礫間、溼地等現地處理設施來補注河川基流量。除了鶯歌礫間淨化水注入鶯歌溪外，新北市其他礫間場每日也將上萬噸再生水回補至三峽河、大漢溪及新店溪水系。

水利局說，新北市全區共有12處礫間淨化場 ，每天可協助處理4.5萬噸生活汙水，相當22萬人的生活汙水量。經礫間系統淨化處理後，再生回收水再回流河川，未來透過數據監測維持河川水質及自然生態；水利局將持續推動河岸景觀建設與環境維護，營造更優質、安全且具生態價值的水環境。