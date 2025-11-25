鶯歌第一顆種子 101歲菩薩的心願

今天在桃園地區的第一場歲末祝福，有一位住在鶯歌區、走過百歲，依然堅持慈濟精神的資深志工林陳娥師姊。作為當地第一位慈濟志工，她四十多年來投入訪視、環保、募心募愛，以行動帶動社區風氣，也成為鶯歌慈濟家庭的起點。

慈濟志工 林陳娥：「那時候桃園有慈濟，但沒有很多，我就開始用(加入)，慈濟做什麼我就去做，我做什麼都沒關係。」

坐在輪椅上，眼神依然慈祥，她是101歲的慈濟志工林陳娥，作為鶯歌區第一位慈濟志工，多年來她將行善的心與助人的願，用一生的時間慢慢實踐。

廣告 廣告

慈濟志工 林陳娥：「我就找師父拿錄音帶，趕快拿回來大家如果有時間，我就叫大家來聽，叫人趕快來聽師父的錄音帶，也是從那時候開始，鶯歌的慈濟人就出來了。」

從環保站到到募心募愛，做慈濟一刻都不停歇，一轉眼40年過去，就在今年她101歲生日這一天，案照慣例一早起床收看大愛電視，看著熟悉的畫面，她在心裡默默發了一個願，決定把一份特別的禮物，送給自己，也送給大愛電視。

慈濟志工 林碧蓮：「她說這樣好讓我捐個，送給自己一個禮物， 我捐一百萬給大愛台， 她就這樣說了出來， 所以這個101歲的榮董禮物，就是這樣來的， 都是她自己的錢， 我們要幫她出錢， 她都不要， 她的慈濟精神， 雖然年紀大，慈濟精神她都沒有忘記。」

加上這尊人文榮董，已經是林陳娥師姊圓滿的第5個榮董，而這份生日禮物，也讓她以行動，再一次證明一生的初心，而她也從鶯歌第一顆慈濟種子，到如今帶動無數人走入慈濟行列，她用一生的善念，繼續擴大了整個社區的愛。

更多 大愛新聞 報導：

愛要說出口！ 鄭仕祥的悄悄話

資深醫療志工 顏惠美的故事開鏡

