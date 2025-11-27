鶯歌里治安座談登場 警深入鄰里宣導反詐新知
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為強化警民合作、提升社區治安意識，基隆市警察局第四分局安樂派出所在 114年11 月 26 日14時許，於鶯歌里里民會堂舉辦社區治安座談會。本次活動由鶯歌里里長邱美足主持，邀集里民共同參與，一起關注社區治安與反詐騙議題，現場互動熱絡。
座談會中，由巡佐韓明芝及警員李弦儒主講犯罪預防與反詐騙宣導，解析近期常見之網路投資詐騙、假交友詐騙及冒名公務機關詐欺等手法，警方提醒民眾切勿輕信「高獲利」、「零風險」話術，也不要任意點擊不明連結或下載陌生 App，以避免帳戶遭到盜用或個資外洩，現場里民也踴躍提問，展現防詐意識提升成效。
基隆市警察局第四分局表示，若民眾接獲可疑資訊或接到不明電話，可立即撥打 165 反詐騙專線查證，或透過 110 向警方尋求協助，並期盼透過持續宣導與社區合作，攜手打造更安全、安心的生活環境。
