鶯歌防洪工程 明年2月完工

新北市長侯友宜視察鶯歌區「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」時表示，滯洪池完工後可減緩東門溪豪大雨洪峰量。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府水利局辦理鶯歌區「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，市長侯友宜十八日上午前往視察，目前工程進度已突破百分之七十七，預計明年二月底完工；侯友宜表示，屆時鳳鳴滯洪池可蓄洪約六點二萬噸、東門溪護岸達廿五年防洪保護標準，可改善鶯歌地區及下游桃園市龜山工業區長年積淹水問題，讓兩市居民在大雨來襲時能更安心。

侯友宜表示，防洪工程看不見的部分，往往是最重要的城市基礎，感謝經濟部水利署支持七點０五億元經費，讓鶯歌東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程工程順利推動。

侯友宜說，目前滯洪池主體已完成約四分之三，現正進行抽水機房與周邊引水管線的安裝，完工後將成為新北市最大的滯洪池；地面層也將打造近三公頃的公園，防洪與休憩兼顧，打造市民有感的多功能空間。

水利局長宋德仁指出，東門溪護岸預計施作八四一公尺，現已完成約七一五公尺；另堤防加高至三公尺及河道拓寬成九公尺，將無過往溢淹民宅的情形。

至於鳳鳴滯洪池則長、寬各一一二公尺，淨高約六公尺，每秒可削減東門溪主河道七噸的洪峰流量，配合智慧防汛平台有效防汛，將可改善當地積淹水沉痾。