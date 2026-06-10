鶯歌陶博館戲水池6/17-8/30免費開放 捏陶戲水親子同樂

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

鶯歌「陶博館水廣場戲水池」將於6月17日起至8月30日免費開放。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館每逢夏日，最受大小朋友歡迎的「陶博館水廣場戲水池」將於6月17日起至8月30日開放，搭配陶藝DIY課程手作系列體驗，從戶外戲水到室內捏陶，讓親子可以在陶博館內玩樂一整天，陶博館表示，戲水池開放時間為每週三至週五9點半至17點，週六、週日與國定假日延長至18點(週一、二定期保養暫停開放)，民眾可免費入園消暑。

陶博館長張啟文表示，陶瓷藝術園區的水廣場不只是消暑設施，更是將陶藝與生活完美結合的藝術樂園，今年針對戲水池地板進行升級與改善，大幅提升防滑的安全性，園區兒童遊戲沙坑區也同步開放，除了享受玩水的涼爽樂趣，更有豐富的陶藝手作課程與在地美食，讓民眾在館內享受一整天充實又優質的消暑行程。

廣告 廣告

陶博館7月1日起同步推出陶藝DIY課程，針對10歲以上民眾開設夏季限定的「甜甜一夏．帶籽西瓜盤」，可捏塑陶盤並彩繪上紅肉或黃肉西瓜，點綴上一粒粒黑亮的西瓜籽，逗趣又實用；4至10歲的小朋友可參加「萌萌動物迴力車」DIY運用輕質土多媒材，創造出專屬的玩具，陶藝DIY課程讓大小朋友動手捏塑出繽紛可愛的小陶器，裝載夏日回憶。

假日還有令人驚嘆的「腳踢轆轤」神技示範，及深受大家喜愛的「柴燒窯烤麵包」也同步飄香，邀請大家走進陶博館，享受結合玩水、手作、看展及美食的藝術消暑一日遊。

陶博館特別提醒，孩童及幼兒戲水時家長應全程在旁陪伴，線上報名陶藝DIY課程請至陶瓷學院(https://reurl.cc/6GnrLk)，名額有限，額滿為止，更多資訊可至陶博館官方網站(https://www.ceramics.ntpc.gov.tw)及粉絲專頁(https://www.facebook.com/YCMuseum)查詢。

「甜甜一夏．帶籽西瓜盤」DIY，10歲以上民眾動手捏塑及彩繪紅肉或黃肉西瓜盤。(記者翁聿煌攝)

「萌萌動物迴力車」DIY，帶領4至10歲小朋友使用輕質土，捏出超可愛迴力車。(記者翁聿煌攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放

豪雨不斷！6/10全台停班課看這裡（不斷更新）

今中南部雨勢明顯 氣象署曝「這期間」豪大雨再襲台

全台雨勢大又猛！ 明鋒面稍南移 北部雨勢趨緩

