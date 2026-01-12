鶯歌陶博館推國際駐村典藏展 韓陶藝家以鳳梨撐起小鳥詮釋自然平衡

「自然的永續之境」國際駐村藝術家典藏展共展出21件作品，濃縮藝術家在鶯歌的日常觀察。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館現正推出「自然的永續之境—陶博館駐村藝術家作品典藏展」，展出歷年國際駐村藝術家精選創作，21件創作記錄藝術家在鶯歌生活、觀察與發想的精彩瞬間，像是韓國陶藝家孟昱在以1顆台灣鳳梨，支撐起1隻小鳥的陶土創作，藉由展覽，邀觀眾走入「從土地到陶土，再到藝術」的自然冒險，如同1場濃縮世界視角的創作盛宴。

該展展期至2月8日，於陶博館地下1樓的陶藝長廊展出。陶博館指出，展覽以陶土為主角，帶來藝術家眼中不同的「自然樣貌」，創作者透過土地、植物、礦物等元素發想，把在鶯歌駐村生活時的觀察與感受化為創作，各自以不同文化背景回望自然。

孟昱在(Wookjae Maeng)作品「平衡18-1」，以鳳梨造型作為支撐結構，承載著枝桿上的小鳥，輕盈而幽默的造型語彙，表達自然平衡與環境保護的重要；來自泰國的駐村藝術家卡蒙莎奴．潘維德(Kamonchanok Panuwed)以柔和的綠色塑造「我的第一個春天」，童話般的人形綻放著層層粉紅花團，並以細緻的花草紋樣點綴，呈現春天甦醒、生機初綻的意象；日本駐村陶藝家小島修(Kojima Osamu)則將台灣屋瓦與陶土記憶融入「懷舊16-TWT-s10」，以樸素造型凝結土地與人文的生活痕跡。

陶博館館長張啟文表示，陶博館長年做為國際陶藝交流的重要據點，自2011年推動駐村藝術家計畫，吸引全球陶藝家申請，目前已有來自31國、144位藝術家進駐，此次從歷屆駐村創作中精選作品，多源自藝術家在鶯歌生活期間的觀察與體驗，他們透過與在地環境與人群的交流，將鶯歌的自然、人文與日常印象轉化為創作靈感，傳達藝術家如何以陶土回應自然、人文與永續議題。

