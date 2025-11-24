鶯歌驚悚車禍! 轎車駕駛恍神撞貨車 司機成"夾心"斷腿
社會中心／綜合報導
今天（24）日凌晨，在新北市鶯歌區發生一起驚悚車禍！一名小客車駕駛，疑似因為精神不濟恍神，車輛突然失控，偏移撞上停放路邊的大貨車，當時大貨車駕駛，剛好站在車尾卸貨被撞上，變成"夾心"卡在兩車中間，動彈不得，造成左腳嚴重開放性骨折。
凌晨時分，天色黑暗，只有路燈還亮著，但仔細看，路邊一輛營業大貨車，竟然被紅色小轎車撞上。
地面上滿是車殼碎片，大貨車的後車斗凹陷，小客車的車頭引擎蓋變形全毀，擋風玻璃碎裂，可以想見當時的撞擊力道有多麼強大。
鶯歌驚悚車禍! 轎車駕駛恍神撞貨車 司機成"夾心"斷腿（圖／民視新聞）
目擊民眾：「司機去拿貨，然後那台轎車開很快衝上來，然後司機被夾在中間，最後有來了5台消防車，跟好幾台救護車把他救出來，但是他的腳就是斷在底下，就是分開了這樣子，那個司機是他頭身體跟腳受傷。」
驚悚車禍發生在24號凌晨2點多，新北市鶯歌區八德路上，初步了解，21歲的鍾姓肇事駕駛，疑似精神不濟恍神，車輛突然失控，離奇偏移撞上停放路邊的大貨車，當時54歲的張姓大貨車駕駛，剛好站在車尾卸貨，直接被撞上，變成"夾心"卡在兩車中間，動彈不得，造成左腳嚴重開放性骨折。
鶯歌驚悚車禍! 轎車駕駛恍神撞貨車 司機成"夾心"斷腿（圖／民視新聞）
附近民眾：「（送貨）大概兩點多吧，大部分是一個人（送貨）啦，除非他有載人，偶爾會換人，不過大部分都是他（送貨）。」
肇事駕駛，穿著時髦，染著一頭粉色頭髮，事發後朋友也趕來現場，把人載走，但駕駛沒有酒駕也沒毒駕，究竟是什麼原因釀禍，還有待調查釐清。
原文出處：驚悚車禍！鶯歌貨車卸貨到一半「轎車猛撞」 物流駕駛「當場斷腿」
