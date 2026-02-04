鶯歌、三峽新春揮毫 中嘉寬頻|家和設行動攝影棚齊拜年

三峽區區長 施玉祥開筆寫新春。（中嘉寬頻|家和提供）

記者黃秋儒／新北報導

配合農曆春節到來，鶯歌、三峽區公所分別舉辦新春揮毫贈春聯活動，邀請書法家現場揮毫，吸引上百人參與。中嘉寬頻｜家和響應量地區公所新春活動，為了增添熱鬧，馬不停蹄的前往新北各地區進行拜年畫面的收錄並後製新春合輯，預計於農曆春節期間在CH3公用頻道進行播出，邀請新北在地民眾輪番喊出吉祥話，透過後製剪輯營造出喜慶的年節氛圍，向全國的民眾進行拜年。

本次前往鶯歌、三峽的新春揮毫活動，切身感受新北各地的揮毫活動其獨特性，從活動開場就顯而易見。鶯歌區公所新春揮毫於1/30熱鬧登場，開場由永昌社區發展協會湧泉樂坊古箏演出與永吉國小帶來的口琴表演開啟精彩序幕，鶯歌區區長曾明華也為大家介紹新北春聯「馬祥厚運」好運來，並由眾多書法家現場揮毫贈春聯，還有餐食、特色福袋贈送 ; 三峽區新春揮毫則是於1/31在三峽公有市場展開活動，由三鶯社大帶來滿懷動人情懷的舞蹈演出，並邀請三峽區區長施玉祥開筆寫出「春」字，代表新年新春到，預祝大家馬年行大運！

鶯歌區公所民眾參加媒體識讀獲獎合照。（中嘉寬頻|家和提供）

中嘉寬頻｜家和大力響應新春在地新春活動，在新春揮毫活動現場搭設簡易攝影棚，邀請有興趣的民眾前來體驗拍攝新春拜年影片，同時介紹公用頻道。隨著智慧科技發展，現今只要透過手機及簡易收音設備，就能拍出不錯的影像作品，因此拜年短片拍攝也全程使用手機，希望讓民眾藉由實際且趣味的簡易攝影棚體驗，用自己的角度在公用頻道上說出最在地的好故事。

中嘉寬頻｜家和資深經理許巧妮表示，家和身為在地媒體長期深耕在地，不僅在節慶文化扮演CH3公用頻道的推手，同時也推廣公益關懷、媒體識讀等社會議題，在各個現場宣傳115年度低收戶免費安裝收視數位有線電視以及20M寬頻優惠服務，並透過「CH3公用頻道」與「媒體識讀互動」知識問答，讓民眾認識公用頻道與媒體識讀的實用觀念，活動期間拍攝的拜年吉祥話短片，後續也將於 CH3 公用頻道播出，在活動現場邀請親子一同透過鏡頭拜年，共同營造充滿年節氛圍又寓教於樂的社區活動。