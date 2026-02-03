鶯歌、三峽新春揮毫 行動攝影棚齊拜年

鶯歌區公所民眾參加媒體識讀獲獎合照。(圖:中嘉寬頻｜家和提供)

為迎接農曆春節，鶯歌與三峽區公所舉辦新春揮毫贈春聯活動，吸引上百人參加。中嘉寬頻｜家和三日表示，積極響應，前往新北各地拍攝拜年畫面，並製作新春合輯，將於春節期間在CH3公用頻道播出，邀請民眾一起祝賀新年。

鶯歌區的活動於一月三十日舉行，開場由社區樂坊和永吉國小表演，區長曾明華介紹春聯「馬祥厚運」，並邀請書法家揮毫贈春聯，還有美食和福袋贈送；三峽區的活動則在一月三十一日於公有市場展開，三鶯社大表演舞蹈，區長施玉祥書寫「春」字，祝福大家新年行大運。

中嘉寬頻｜家和在現場設置攝影棚，邀請民眾拍攝拜年影片，並介紹公用頻道。隨著科技進步，使用手機拍攝也能創作出不錯的影片，讓民眾用自己的方式分享故事。

參加者歐陽小姐表示活動有趣，還能錄影；小朋友羅同學也覺得難得且好玩。中嘉寬頻｜家和希望透過CH3公用頻道的推廣，讓大家能與遠方親友拜年，並結合減碳理念，鼓勵民眾分享減碳行動，實踐企業社會責任。

中嘉寬頻｜家和資深經理許巧妮表示，作為在地媒體，除了推廣節慶文化，也關注公益與媒體識讀，並宣傳低收入戶的數位電視與寬頻優惠。活動期間拍攝的拜年短片將在CH3公用頻道播出，邀請親子共同參與，營造年節氛圍。