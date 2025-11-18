鶯歌 鳳鳴滯洪池 明年2月底完工

新北市長侯友宜（右三）18日視察「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，工程進度已達77％，預計明年2月底完工，將可蓄洪約6.2萬噸，滯洪池上方則打造近3公頃的公園。（王揚傑攝）

東門溪水系跨越新北市鶯歌及桃園市八德，為解決兩市民眾淹水夢魘，新北市水利局辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」，新北市長侯友宜18日前往視察表示，工程進度已達77％，預計明年2月底完工，將可蓄洪6.2萬噸，地面則新建近3公頃的公園綠地，也將盡快進場，兼顧防洪與休憩。

據了解，東門溪全長約8.2公里，流經新北與桃園兩市，大多流域屬桃園範圍，僅中間有一段約1公里流經鶯歌鳳鳴地區。由於東門溪坡度平緩，導致雨水、汙水多淤積在鶯歌，桃園龜山工業區也常有淹水問題。

侯友宜表示，經過這幾年努力整治東門溪，除河道拓寬、挖深並加高堤防，也蓋了新北市最大的滯洪池，約可蓄洪6.2萬公噸，相當於33座標準游泳池，可讓東門溪的洪峰流量減少7cms，鳳鳴重劃區就不會再有積淹水的問題。

侯友宜說，滯洪池工程已達77％，正安裝抽水機房與周邊引水管線，剩下四分之一明年2月底就可以完成；接下來鳳鳴重劃區新建3公頃公園綠地會隨時進場，完成以後不但沒有積淹水，也有一個休閒舒適的公園讓大家使用。

水利局長宋德仁說明，東門溪護岸預計施作841公尺，現已完成約715公尺，將持續排拆河道違建，推進堤防工程；因堤防加高至3公尺，將平均6米河道拓寬成9公尺並掘深2米，使東門溪達到25年防洪保護標準。

宋德仁說，儘管跨縣市公共工程充滿挑戰，新北市承擔跨域合作重任，經向中央爭取經費，獲經濟部水利署補助7.05億元，使工程順利推動。施工期間遭遇民生管線密布、土方清運、違建拆除等多重挑戰，新北積極與水利署、桃園市政府整合協調各機關資源，一一克服困難，確保工程順利推進。

水利局表示，東門溪經歷多次豪大雨侵襲，洪水排放順暢，已無過往溢淹民宅的情形，在地民眾皆表示有感並給予肯定。預期鳳鳴滯洪池及東門溪整治完工後，將徹底改善當地淹水沉痾，增加防洪安全，讓居民不再為大雨焦慮。