鶯歌21歲恍神男猛撞物流車尾！卸貨司機慘遭夾斷腿

今日凌晨2時5分，新北市鶯歌區八德路發生一起嚴重交通事故。根據警方調查，21歲鍾姓男子駕駛自小客車，從八德路往桃園方向行駛，行經八德路5-3號路段時，車輛突然偏離車道，高速撞上停放在路邊的物流貨車。

事發當時，54歲張姓物流司機正站在貨車後方進行卸貨作業。轎車失控撞擊的瞬間，張男整個人被夾在兩車之間，左腿當場斷裂，右腿也呈現粉碎性骨折，受困在嚴重變形的車體中動彈不得。

警消獲報後立即趕赴現場，發現自小客車車頭幾乎完全嵌入貨車車尾，現場畫面相當怵目驚心。消防人員見張男夾困且斷肢情況嚴重，立即動用破壞器材進行搶救。救援行動耗時約30分鐘，終於成功將張男救出。

張男獲救時意識尚清楚，但左腿骨頭外露，呈現嚴重開放性骨折。救護人員緊急將其送往亞東醫院搶救。然而，張男在送醫途中意識狀態出現改變，到院後隨即進行緊急手術，目前仍未脫離險境。

肇事的鍾姓駕駛在現場接受酒測，結果顯示酒測值為0，毒品唾液檢測也呈陰性反應。鍾男向警方供稱，自己是因為恍神、疲勞駕駛才釀成這起事故。

這起車禍造成八德路交通一度受阻，由警方交通分隊進行現場繪製，並實施交通管制。鑑識人員也到場進行採證，同時調閱路口監視器影像，以進一步釐清事故發生的詳細經過。

警方表示，目前朝過失傷害方向偵辦此案，將深入調查鍾男是否涉及疲勞駕駛或其他違規行為，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

