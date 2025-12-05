鶯谷（JY06）：源自京都鶯鳥所帶來的美妙啼聲？

山手線自1909（明治42）年正式命名以來，一直是東京交通鐵路網中的重要中樞，並有「首都大動脈」之美譽，目前全線共有30個車站。回溯每個車站站名的由來，會發現皆蘊藏著鮮為人知的歷史寶藏。第16回介紹「鶯谷車站」。該站名的淵源，記錄了山手線饒富趣味的一段歷史。標題中的（JY06）是JR東日本線的車站編號。

車站西側幾乎無人居住

鶯谷站於1912（明治45）年7月11日起正式啟用。

標題圖片是施工中的鶯谷車站，從右後方的月台穿越天橋後，可達車站建築，此車站建築位址相當於現今的南口。圖片左方斜坡為車站西側，上去有天台宗的關東總本山寬永寺，再往西則是東京國立博物館和上野公園（今上野恩賜公園），當時幾乎無人居住。這點迄今仍未改變，熱鬧市區主要集中在車站東側。

南口出站後右轉即為新坂。沿著坡道向上走（圖片前方）就是現今的東京國立博物館。《東京真畫名所圖解 上野新阪》（台東區立圖書館數位典藏）



拍攝於大正時代，與《東京真畫名所圖解 上野新阪》相同地點。當時照片右方處現為台東區立忍岡中學校。《今昔下谷 淺草寫真帖》（國立國會圖書館館藏）

或許是由於住宅區集中在東側，鶯谷站每日平均乘客數在山手線排名總是敬陪末座。新設的高輪Gateway車站於2020年開始試營運（預定2025年3月正式營運），雖然託新車站的福，鶯谷站脫離了最後一名，但根據2022年度JR東日本調查統計，鶯谷站的2萬1112人還是跟上一位目白站的3萬840人相差近一萬人。



1970（昭和45）年的鶯谷站南口《甦醒的東京》（國立國會圖書館藏）

在日本，即使沒見過鶯鳥，也一定聽過「ホーホケキョ（hoohokekyo）」的響亮鶯啼聲吧。鶯谷這個站名，正如其名，源自於過去該地區是日本人相當熟悉的「鶯鳥」棲息地。

現在鶯谷這個行政區地名已不存在，但可以從1820（文政3）年的《根岸略圖》中看到，已明確使用平假名記載了「鶯谷」。它位於「上野」左下方，與現今的鶯谷站位置大致相符。



紅圈處為「鶯谷」所在地《根岸略圖》（國立國會圖書館藏）

然而，也有些文獻將周邊其他地區記載為「鶯谷」，因此鶯谷的實際所在位置難以確定。

鶯啼聲有多種模式

1732（享保17）年發行的地方刊物《江戶砂子》「根岸之里」一章中有如下記述：

根岸之里，乃鶯鳥名勝地。元祿年間（1688至1704），住持大人放養京都群鶯。關東鶯多帶鄉音，惟此處所放養者乃為正宗，相傳其啼聲清雅，無口音。



《江戶砂子》關於「根岸之里」的說明《續《江戶砂子溫故名跡志》（國文學研究資料館館藏）

「根岸之里」是指現今鶯谷站東側的「根岸町」。根據《新編武藏風土記稿》記載，「因其為東叡山（寬永寺）根岸，故命名之」。應該是指在建造寬永寺的高台崖邊（岸邊）下方，那像樹根般的地方。

剛才提到的住持大人是後西天皇的第六皇子公弁法親王。親王出家後，為承繼日光輪王寺住持之位，於1690（元祿3）年由京都下鄉至關東，成為管理寬永寺的大家長。京都土生土長的親王，或許是難以忍受關東鶯啼聲太俗鄙不好聽之故，因此特地從京都運來鶯鳥並放生。這群鶯鳥經過代代繁殖後，此處的鶯啼叫聲不再帶有口音，讓此地成為賞鶯名勝地。

《東京下谷 根岸及近傍圖》（1901（明治34）年根岸俱樂部）有如下的描述：「文政圖記載德川家靈堂下方之地為『ウグヒスダニ（發音近鶯谷）』」，意指「德川家靈堂」（即寬永寺）下方為「ウグヒスダニ」。寬永寺下方地區為現在的根岸1至2丁目。可以確認根岸之里與鶯谷地名確實有關聯。

不過，親王帶鶯來此的傳說，可能只是《江戶砂子》裡收錄的一個來源不明的故事。

從國立科學博物館的「鳥類音聲資料庫」中研究了鶯鳥啼叫聲，可分為H跟L兩種型，H型聽起來像「ホーホケキョ（hoohokekyo）」，而L型聽起來像「ホーホホホケキョ（hoohohohokekyo）」。雄鳥在成長過程中學會如何優美鳴叫，每隻鳥擁有2至5種啼叫模式，其中每種模式都至少包含一種H型與一種L型。

幼鳥啼叫聲未臻成熟，他們會從成長過程觀察學習身邊成鳥的叫聲，慢慢吸收並熟悉如何自然優美地鳴叫。

然而，當「來自京都的親王放養鶯鳥以矯正不同鶯鳥口音」這類真相不明的「流言」一傳到百姓耳裡，就變成「果然親王大人帶來的鶯鳥就是不一樣呢」，這種由流言形成的刻板印象，或許才是事實的真相。

日暮里站附近也有「鶯谷」

另一方面，1826至29（文政9至12）年編纂的《御府內備考 谷中之一》亦有提及「鶯谷」。

「鶯谷位於七面坂以南，為幕府下級武士集體住宅區所處之谷地（低窪地區）。七面坂下方稱為中坂」



《御府內備考》記載鶯谷位於谷中的中坂一帶（東京都公文書館藏）

中坂位於現今台東區谷中5丁目一個被稱為「螢坂」的小巷內，附近曾是幕府下級武士的居所，他們的任務是負責監督江戶城大奧後門「七口」。該地距離《根岸略圖》所記之「ウグヒスダニ（發音近鶯谷）」約西方1.5公里處，靠近日暮里站及東京地下鐵千駄木站。

整理各文獻資料，《根岸略圖》的「ウグヒスダニ」位於現今鶯谷站附近、《江戶砂子》裡鶯谷站東側的根岸之里為賞鶯名勝地、《御府內備考》將日暮里站附近的中坂（現螢坂）稱為鶯谷。

綜合上述資料可知，「鶯谷」並非指三個彼此獨立的地點，而是指由這三處連結而成的廣域範圍。該區域自江戶時代起便以「鶯鳥啼鳴之谷」為人所熟知，並流傳至今。

寬永寺內有歷代將軍與祭祀篤姬之祠堂

提到鶯谷站附近的名勝，不可不提寬永寺。1625（寬永2）年，第三代將軍德川家光創建寬永寺，作為德川將軍家的祖先祠堂。首任住持為家康的智囊天海大僧正。

寬永寺供奉四代家綱、五代綱吉、八代吉宗、十代家治、十一代家齊、十三代家定等六位將軍以及家定正妻天璋院篤姬之祠堂。過去透過事先申請，可以特別參拜綱吉、吉宗、家定與篤姬之祠堂，不過，自從新冠疫情中止後，至今仍未重新開放。

雖然仍未開放，但祠堂入口的敕額門處，設置了圖片解說板，介紹篤姬的祠堂，可以看到祠堂內供奉著與將軍相同形式的佛塔。期待特別參拜活動能早日重新開放。

寬永寺的根本中堂也是一大亮點。江戶時代時，寺院原本位於現在上野公園噴水廣場附近，不過卻在1868（慶應4）年彰義隊戰役中焚毀殆盡，因此後來將幕府保護的喜多院（埼玉縣川越市）本地堂遷移至原址後再度興建。

目前根本中堂也因施作耐震工程不對外開放，社務所表示，2025年10月正逢寬永寺創建400週年，將舉行特別法會，屆時有機會開放民眾參觀，並欣賞新奉納的龍形天花板繪。

另外還有一個與寬永寺相關的知名景點，那便是為數眾多的石燈籠，在鶯谷一帶散步時相當常見。例如從車站南口往上野公園方向步行約2至3分鐘，可達林光院，該寺院山門前的路旁即可看到石燈籠。

將軍逝世後，大名有奉納燈籠的義務。據說，安葬於寬永寺的每位將軍至少被奉納了200座以上的燈籠，數量相當可觀。不過，後來因受戊辰戰爭波及、與寬永寺腹地減少之故，多數燈籠散失各地，其中只有一部分留存於車站附近。

像是上野公園的清水觀音堂石階梯旁、上野東照宮的鳥居旁和參道旁也都有並排的燈籠。而根本中堂前的銅製燈籠，傳說是由領地10萬石以上的大名所奉納。

入谷鬼子母神與子規庵

真源寺，以「入谷鬼子母神」之名廣為人知，從鶯谷站南口徒步三分鐘可達。每年7月6日至8日舉辦朝顏市集，活動期間言問通一帶實施道路管制，讓遊客能親身感受下町特有的夏日風情和文化魅力。這項東京知名的大型夏季盛事，約有120間商家販售各式植栽，場面相當壯觀。



昭和30年代的朝顏市集。《台東區的名勝與文化財》（國立國會圖書館藏）

從鶯谷站北口步行3分鐘可達位於根岸2丁目的「子規庵」。俳句歌人正岡子規曾於1894（明治27）年起居住於此，直至1902（明治35）年逝世，是他晚年創作與生活的重要據點。

根岸自江戶時代起便以畫家文人聚居地聞名，而子規則延續了這項傳統直至明治時代。高濱虛子與河東碧梧桐等俳句歌人常在此聚會，並參與製作俳句雜誌《杜鵑》。

儘管子規庵曾因地震拆除、或因東京大空襲而焚毀，幸運的是保存在倉庫中的遺物倖免於難，由弟子們努力清理，成功回復往日光景，並展示硯台等歷史文物。



子規庵內部，令人聯想正岡子規往昔的工作情景（PIXTA）

子規曾吟詠過一首以春天季語「鶯」入句的俳句。

晨起飯未炊 鶯啼已嘹亮

描述著在寧靜晨光中，鶯鳴清脆響亮，一幅美好的春日景象油然而生。

【關於鶯谷車站】

正式營運日：1912（明治45）年7月11日 每日平均乘客數：2萬1112人（在30個車站中排名第29位／2022年度JR東日本調查） 轉乘路線： 無

【參考文獻】

《從車站名認識江戶・東京歷史》大石學，PHP新書 《環遊山手線》DJ鐵路悠遊編輯部，交通新聞社 《山手線江戶巡禮》安藤優一郎，潮出版社 《鶯谷站名由來探究》認定NPO法人產業集群研究會

標題圖片：1912（明治45）年施工中的鶯谷車站。（鐵道博物館藏）

小林明 [作者簡介]

1964年出生於東京都。曾任Swing Journal社、KK Bestsellers等出版社編輯，2011年起自立門戶。現為編輯工作室「Diranadachi」的法人代表，負責旅行歷史相關雜誌和書冊的編輯，也撰寫文章。主要負責的刊物有廣濟堂Best Mook系列（廣濟堂出版）、Sarai Mook《Sarai的江戶》（小學館）、《歷史人》（KK Bestsellers）、《歷史道》（朝日新聞出版）等。