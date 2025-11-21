鶴岡安夜溪農路今恢復通行 吳萬德：災後農產動線重建一大成果 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

去年10月受山陀兒颱風外圍環流影響，豪大雨重創瑞穗鄉鶴岡村安夜溪農路，瑞穗鄉公所今（21）日表示，當時豪雨造成多處路面被沖刷掏空、邊坡鬆動坍塌，嚴重影響村民日常出入與農作運輸。瑞穗鄉長吳萬德表示，為了儘速恢復交通、安全及農業運輸動線，瑞穗鄉公所積極向相關單位爭取經費啟動復建工程，並在多方協力下，終於今日順利完成驗收。

吳萬德指出，復建工程自開工以來，他即相當重視施工品質與進度，多次率領公所團隊前往現場查驗，包括路基穩固、排水改善工程及路面鋪設品質等細部項目。他說，今日瑞穗鄉公所會同施工廠商完成最終驗收，安夜溪農路全線恢復通行。

廣告 廣告

吳萬德表示，此次復建工程能夠如期且順利完工，最重要的是施工團隊與公所同仁的努力與專業。他感謝施工單位在地形受限、天候不穩的情況下仍盡力克服困難，讓受損道路恢復原貌，使村民能安心通行。

「希望提高道路耐災性，讓基層基礎建設更為穩固。」吳萬德說，近年極端氣候日益頻繁，豪雨、颱風造成農村道路受損的情況屢見不鮮，因此瑞穗鄉公所除積極修復，更從改善排水、強化路基等面向著手。

「此次復建工程的完成，象徵瑞穗在災後農產動線重建上的一大成果。」吳萬德強調，安夜溪農路是鶴岡村重要的農業交通動線，不僅攸關村民生活便利，更影響農產品的採收與運輸效率，也展現公所團隊與村民共同面對挑戰、攜手重建家園的精神，共同守護瑞穗、邁向更穩健的未來。

照片來源：瑞穗鄉公所

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

因應達仁衛生所公費醫師離職 台東衛生局提4方案確保醫療不中斷

陳瑩、莊瑞雄成功促設台東大學護理系 2026年起招生盼提升偏鄉醫療

【文章轉載請註明出處】