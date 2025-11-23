鶴The Crane「火球祭」躺平開唱 吐槽漏音粉：這不是TWICE！

鶴 The Crane登「火球祭」演出。（夥球擊提供）

由滅火器主辦的「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」24日邁入第二天，一開場，龐克樂團隨性攜手 SKA 樂團 SKARAOKE 打頭陣，與血肉果汁機主唱 GIGO 也驚喜演唱合作新曲〈魔神仔〉，讓全場氣氛瞬間嗨起來。

接著由鶴 The Crane R＆B 歌曲開展午後的悠閒氣氛，他說「我的作用就是讓你們鬆」。在唱到〈心臟的右邊〉時，鶴The Crane更人群中躺臥悠閒演唱，現場粉絲忍不住直呼：「核心也太好了吧？」面對場外聽漏音的觀眾，他也直言吐槽：「這裡又不是TWICE的演唱會！」

接著，美秀集團登場帶來〈我要你愛〉、〈做事人〉等新舊熱門單曲，穩步迎接即將到來的成團10周年，感性喊話：「這幾年呢發生蠻多事的，最珍貴的就是謝謝你們一直都在。」讓現場湧現溫馨氣氛。

