鶼鰈情深！坣娜老公追思愛妻 親曝她「生前最後1分鐘」點滴

坣娜老公薛智偉在追思會後接受訪問，親曝他與愛妻之間的生活點滴。（鄧博仁攝）

59歲資深歌手坣娜10月14日因肺腺癌過世，震驚親友及粉絲，追思會14日結束後，坣娜的先生薛智偉親曝兩人10年來的生活點滴，聊到愛妻生病的最後1年，幾乎無法說話也看不到，但兩人依舊同床共枕，而坣娜對於生死相當豁達，「她生命的最後1分鐘也是在我手裡、在我們床上」。

坣娜的先生薛智偉聊到與愛妻相處的最後時光，他說坣娜生病的最後1年，幾乎無法說話也看不到，但兩人仍然睡在一起，才發現原來不用說話，女方的一個小眼神、小動作，他就知道對方想表達什麼意思，昨天坣娜還入他夢，告訴他：「傻瓜，我已經跟你講不要弄追思會，又弄了演講，既然你要弄，就用真實的自己來說話。」於是薛智偉捨棄自己藉助AI寫的講稿，用真心話在追思會上分享。

薛智偉表示坣娜不避諱談論生死，愛妻臨終前也是夫妻相伴在身邊。（鄧博仁攝）

薛智偉也坦言坣娜非常豁達，不畏懼跟他聊生死，薛智偉說：「我們很正面討論這個事情，她的想法是人生有兩面，生跟死，死是心痛可是也是很美的事情，老實講她化妝不化妝、有沒有生病，我們都是看到心，這是1個很美的過程，很多人怕死，我們都不怕活了怎麼會怕死，所以我們很少去醫院，都是在家裡，她生命的最後1分鐘也是在我手裡、在我們床上。」

薛智偉認為坣娜走得沒有遺憾，「她最後一口氣之後，我馬上可以感受到她靈魂走的很快，我過去在別的地方，感受過別人靈魂走的很慢，我覺得她走得那麼快，是在這個世界的使命已經完成了，雖然她靈魂走的快，但我們的連結還在。」

