鶼鰈情深！趙學煌癱瘓病逝 愛妻深情守護26年：我在，你不要怕

趙學煌2000年癱瘓後，太太蔡秋蓉細心照顧、協助復健，夫妻一起面對人生難關。（鄧惠恩攝）

以電視劇《摘星夢》出道、又因花系列走紅的資深演員趙學煌，10日凌晨逝世，享壽69歲。趙學煌2000年前往大陸拍戲卻出車禍，導致下半身癱瘓。他的太太蔡秋蓉當時接到電話，立刻飛往北京照顧先生，夫妻倆的人生也因此風雲變色。蔡秋蓉昔日曾上節目《點燈》透露當時心情，看到先生躺在病床上的模樣相當不捨，內心一震直覺「完了」，但又看到先生掉淚，她順間打起精神告訴自己不能哭，堅強陪伴趙學煌走完人生下半場。

蔡秋蓉曾在公視《點燈》中，回憶先生趙學煌的車禍事故，一切彷彿歷歷在目，接到電話時內心相當震驚，「這是一剎那間，整個風雲變色，我知道他在大陸那邊受傷了」，她火速飛往北京，到達醫院看到趙學煌時，內心萬般不捨、百感交集，「真正目睹他躺在床上，動完手術的那個狀態，我知道完了，可是那個時候，他完了，我也完了怎麼辦，所以沒得選擇」。

趙學煌2000年在北京發生車禍導致全身癱瘓，太太蔡秋蓉細心照顧、協助復健，2005年復出演出公視「再見忠貞二村」。（鄧惠恩攝）

蔡秋蓉坦言，「當第一眼看到他，他眼淚掉下來，我就知道我不可以掉眼淚了。在沒有看到他之前，我真的是哭到覺得這個世界怎麼都快不見了」，但是看到先生的眼淚時，蔡秋蓉馬上打起精神，她所說的第一句話是：「煌，我在，你不要怕。」

那時候趙學煌正面臨危險的過渡期，蔡秋蓉表示，「他發燒，醫生說他危險期大有大概將近2個星期的時間，這對他來講都是跟生命搏鬥」，面對生死交關的時刻，太太一心只有好好照顧趙學煌，祈禱自己能從鬼門關前把先生拉回來。

動完手術後的趙學煌，當時以為自己可能半年後就可以站起來走路，但這個希望最後落空了，趙學煌說：「我在那兩個禮拜危險期的時候，我是昏昏沉沉，渾身又麻、又酸、又痛，每15分鐘就需要翻身，甚至整個人處於失禁狀態，但自己卻毫無知覺」。太太飛到北京整整照顧趙學煌4個月，後來終於可以返台回到溫暖的家，但趙學煌面對媒體卻說自己很好，「我不能跟人家講我不好，說不好讓人家多傷感，我老婆照顧我那麼好」。

但太太蔡秋蓉聽到先生淡淡說出「我很好」時，情緒瞬間潰堤，她忍不住直言，「我眼淚奪眶而下，我忍了4個月，我覺得我陪這個人，走了那麼常、這麼辛苦的路，然後幾乎我們那時候在香港要轉機，因為要換飛機，旁邊幫忙的人沒有經驗，幫得上忙的扭了腰，幫不上忙的無計可施」，近在眼前的機位，竟有如十里之遙，「沒辦法把學煌挪到機位上，那時候覺得家這麼近，就近在咫尺了，為什麼都回不去，覺得這條路這麼這麼坎坷」。

太太的愛與犧牲，趙學煌看在眼裡，感恩愛妻是他重新振作的最大功臣，忍不住讚嘆，「她比我堅強多了，不是她的話，現在可能真的沒有我」。回台之後面對漫長的復健之路，夫妻倆都沒有向命運低頭，蔡秋蓉更是安慰先生別放棄，「你的上帝把你這一扇門關掉了，但是祂會給我們開另外好多扇窗戶」。

