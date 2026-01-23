鷹嘴豆搭配「血管清道夫」降火潤肺！加2物秒變能量飲

夏天悶熱只能喝手搖飲、冰飲嗎？台大營養學專家洪泰雄指出，市售飲品大多糖分過高、營養不足，喝多了反而更疲累。他推薦用黑木耳、鷹嘴豆、枸杞和紅棗製作涼飲，不僅能降火、潤肺，更有助於補氣血、養腸道、顧眼睛。

黑木耳潤肺養顏 鷹嘴豆富含纖維

洪泰雄表示，黑木耳含有天然水溶性膳食纖維，有助於維持腸道順暢，其植物膠質更能潤肺、養顏，素有「血管清道夫」的美稱。而鷹嘴豆則是優質植物蛋白和可溶性纖維的絕佳組合，不僅帶來飽足感，還能穩定血糖，且富含鎂、鋅與葉酸等營養素。

枸杞護眼抗老化 紅棗養血又安神

枸杞素以補肝腎、護眼睛著稱，洪泰雄指出，它的抗氧化力強，讓人在烈日下也能保持眼明心亮。紅棗則有養血安神的功效，淡淡的天然甜味讓整杯飲品更顯圓潤，同時帶來溫柔能量。

簡單4步驟 在家輕鬆做

洪泰雄分享這款夏日潤身植飲的製作方法，只需簡單4個步驟：

鷹嘴豆提前泡水一晚。 黑木耳泡水30分鐘至1小時，洗淨剪小塊。 將鷹嘴豆與紅棗加水煮30分鐘，再加入黑木耳續煮15分鐘。 熄火前5分鐘加入枸杞，可依喜好添加少量冰糖或天然甜味。

放涼後冷藏即可飲用，2至3天內喝完風味最佳。

加入檸檬酸香 口感更有層次

洪泰雄建議，可在飲品中加入一小匙檸檬汁增添酸香口感，讓植飲更有層次。若想喝得更滑順，可用果汁機打成「涼湯」狀，當作飯後點心飲。有時間的話，也可以加入少量白木耳增強膠質，滑潤感加倍。

溫柔補水補能量 夏日養生首選

洪泰雄推薦這杯飲品的原因，在於它不單純只是解渴，而是有意識地補充身體所需元素。不同於會讓人越喝越渴的糖飲，或太過滋補燥熱的中藥湯，它介於食與療之間取得平衡，集潤、清、補、通於一身。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／洪泰雄營養專家

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章