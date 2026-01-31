鷹派華許將掌Fed 市場提前布局 金銀重挫

川普總統30日公布下任聯準會（Fed）主席提名人選，確定是近日浮出檯面的前Fed理事華許（Kevin Warsh）。市場早已開始為華許接掌聯準會進行定價，由於他被視為相對鷹派人選，美元走強、美債殖利率攀升，黃金一度失守5,000美元大關，美股收盤則全部收黑。

美股收黑 美債殖利率攀升

川普在Truth Social寫道：「我認識凱文很久了，毫不懷疑他將成最偉大的Fed主席之一，或許是最出色的一位。最重要的是，他堪稱完美人選，絕不會讓你們失望。」

美媒報導，川普第一任時就面試過華許，但最後還是把Fed主席大位交給鮑爾。據悉川普考量的是當時華許年僅47，對Fed主席一職而言太年輕。

美元全面走強 比特幣下跌

由於華許出線的消息稍早便已傳出，市場已先行定價，美元兌主要貨幣全面走升，DXY美元指數一度上揚0.5%，現貨金價30日連續第二天走弱，一度重挫8%，跌破5,000美元大關，現貨銀價盤中更暴跌17.7%至95.26美元，失守100美元關卡。比特幣也跌至近兩個月低點。分析師普遍認為，這反映投資人正減少對未來快速降息的押注，投資人正提前為可能更偏向紀律與正統的聯準會政策環境進行防禦布局。

微妙轉變 立場與川普一致

55歲的華許於2006至2011年擔任聯準會理事，橫跨金融危機時期。他長期以重視通膨風險、強調政策紀律著稱，屬於典型的鷹派人物。不過，他近幾月的立場出現微妙轉變，公開主張降低借貸成本，立場與川普一致，與其過往通膨鷹派形象形成反差。

ITC Markets資深分析師卡洛指出，市場並未忘記他長期偏鷹的紀錄，這也是美元與殖利率走高的原因之一。

Fed主席人事案需經聯邦參議院同意，共和黨參院銀行委員會成員提利斯（Thom Tillis）已揚言，在司法部完成對Fed總部整修案的調查前，將阻擋川普提出的相關人事案，加深外界對Fed獨立性的擔憂。

華許2006年由前總統布希任命為聯準會理事，近年來與億萬富豪朱肯米勒合作，並在美國史丹福大學胡佛研究所等學術機構擔任職務。華許今年稍早表態說，對降息持開放態度，並嚴厲批評聯準會近年對通膨的處理，認為聯準會陷入公信力危機，有必要「政權輪替」。但他強調，聯準會維持貨幣政策的獨立性仍至關重要。

哈佛大學教授羅格夫日前在評論中寫道，華許備受推崇，但比鮑爾更偏鷹派，即更傾向支持高利率。

川普屢屢揚言，將藉由對聯準會的人事任命影響利率政策，尋找既能獲市場接受、又認同他更快降息取向的人選。

白宮去年9月啟動遴選程序，名單最初達11人，包含前任及現任聯準會官員、經濟學者與華爾街專業人士。由財長貝森特負責初步篩選，最後縮小至4人，據信是前聯準會理事華許、白宮國家經濟會議主席哈塞特、聯準會理事華勒及貝萊德固定收益投資長李德。

鮑爾可能續留任理事

有聯準會觀察家預料，傳票事件可能使鮑爾更傾向在主席任期於5月屆滿後，續留聯準會的七人理事會擔任一般理事。過去主席卸任後大多選擇「裸退」，但鮑爾的理事職位可留任至後年1月，這將稀釋川普的影響力。

