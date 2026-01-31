鷹派華許掌Fed 貴金屬大逃殺

美國總統川普1月30日宣布，提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）新主席，市場認為華許對美元與通膨持鷹派立場，因而引爆貴金屬血洗，連日大漲的黃金暴跌10％，白銀一度跌37％，創下1980年後單日最深跌幅。

紐約商品交易所現貨黃金價格一天跌約9％，每盎司價格為4895.22美元，黃金期貨下跌11.4％，每盎司4745.10美元。現貨白銀價格暴跌28％，每盎司跌至83.45美元，期貨崩跌31.4％，每盎司78.53美元，創1980年3月石油危機放緩後的白銀下跌紀錄。與此同時，美元指數大漲0.9％，10年期美債殖利率升至4.24％。

華許曾在2006年至2011年擔任Fed理事，當時他以「通膨鷹派」著稱，多年來一直認為低利率和大規模購買債券會助長物價上漲。華許近期已轉向呼籲Fed應更快降息，但仍力主縮減Fed龐大的資產負債表（縮表，即量化緊縮，QT），以減輕對通膨的刺激。

華許主張「降息與縮表並行」，看似政策矛盾，而部分投資者認為「縮表」可能會削弱降息的刺激效果，因此不免疑惑，這位準Fed新主席究竟是市場的「朋友」，還是「敵人」？

對於市場而言，降息固然是利多，但如果伴隨著激進的縮表，資金的流動性將被抽走，這正是1月30日市場表現出「避險資產（黃金／美債）與風險資產雙殺、唯獨美元走強」的深層交易邏輯。

目前，Fed剛剛開始透過購買短期國債，再次擴大資產負債表，以緩解隔夜借貸市場的壓力。如果華許上任後逆轉這一趨勢，市場流動性將面臨考驗。

分析師警告，如果華許在缺乏數據支持的情況下，屈從於川普的降息要求，市場可能藉由拋售債券來表達異議，反而會導致債券殖利率以及實際借貸利率飆升。這與川普降低借貸成本的目標將背道而馳。

從交易員的角度看，1月30日的行情還揭示另一種邏輯的轉變。此前黃金和白銀創歷史新高，很大程度上反映市場對美元及美國資產信心的喪失，亦即「貨幣貶值交易」。

然而，華許的出線似乎逆轉了這一預期。1月30日美元出現強勢反彈，配合貴金屬的崩盤，暗示投資者正在撤回這種「不信任票」。