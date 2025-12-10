鷹派降息》聯準會宣布降息一碼 將購買400億美國公債

美國聯準會（Federal Reserve）週三（11日）宣布，將基準利率下調 0.25 個百分點，聯邦基金利率目標範圍由3.75厘至4.00％，減至 3.5％ 至 3.75％ 區間。（圖片來源／美國ABC新聞網）

美國聯準會（Federal Reserve）週三（11日）宣布，將基準利率下調 0.25 個百分點，聯邦基金利率目標範圍由3.75厘至4.00％，減至 3.5％ 至 3.75％ 區間。這項決定符合市場預期的「鷹派降息」，但會議結果卻凸顯決策委員會內部的分歧，聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明表示，聯邦銀行未來30天將購買400億美元國債，以維持充足的準備金供應，等於是釋放資金。

宣布降息25％，不是所有委員都贊成降息

這次由聯邦公開市場委員會（FOMC）做出的決策，以 9 比 3 通過，3名成員投下反對票，這是自 2019 年 9 月以來首次出現三人反對的情況。反對票中既有主張更大幅度降息的「鴿派」，也有認為應暫停降息的「鷹派」，顯示委員會內部對於通膨與經濟成長的優先順序存在明顯分歧。

具體來看，聯準會理事米蘭（Stephen Miran）主張應降息半碼，以更快刺激經濟；而堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）與芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）則認為應維持利率不變，以防通膨再度升溫。米蘭已連續三次投下反對票，並預計於明年一月離任；施密德則是連續第二次反對降息。

會後聲明中，FOMC重申將「仔細評估最新數據、經濟前景與風險平衡」，再決定是否進一步調整利率。這段文字曾在 2024 年底出現，當時意味著暫停降息，直到 2025 年 9 月才再度啟動降息循環。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，目前利率水準讓聯準會有餘裕觀察經濟走勢，「我們已處於可以耐心等待的良好位置。」

調高明年經濟成長，通貨膨脹會緩和

然而，隨著這已是第三次連續降息，市場焦點轉向未來政策走向。最新的「點陣圖」顯示，多數官員預期 2026 年僅會再降息一次，2027 年再降一次，之後利率將回到長期目標約 3％。這與 9 月的預測一致，但反映出委員會內部對利率走向仍存在分歧。

除了三名正式反對票外，另有四名非投票成員表達「軟性異議」，顯示他們對降息決定並不完全認同。另有七名官員明確表示，明年不希望再有降息。FOMC 共有 19 名成員，其中 12 人具投票權。

在經濟展望方面，委員會將 2026 年美國 GDP 成長率預估上調至 2.3％，比 9 月預測高出 0.5 個百分點。但通膨仍高於目標，聯準會偏好的通膨指標顯示，9 月年增率為 2.8％，雖已遠低於前幾年的高峰，但仍高於 2％ 的長期目標，預計要到 2028 年才能回落至目標區間。委員會預期美國2026年失業率4.4％，2027年降到4.3％。

重啟購回美國公債，對市場釋放資金

除了利率決策，聯準會也宣布將恢復購買美國公債。此前在 10 月會議中，聯準會已決定停止縮減資產負債表。本次宣布將自週五起購買 400 億美元的短期國庫券，並在未來幾個月維持較高規模，之後再逐步縮減。此舉主要是因應隔夜資金市場的壓力，避免金融流動性緊縮。

2022年為控制美國40年來最嚴重的通貨膨脹，聯準會於2022年3月開始連續升息，此輪加息周期共升息11次，累計加幅5.25％，聯邦基金利率目標範圍曾由0至0.25％，最多加到5.25至5.5％，創2001年1月以來最高。

