鷹眼爆性騷醜聞！中國女導演控傳不雅照 團隊強硬否認
好萊塢54歲男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）在漫威電影宇宙中飾演「鷹眼」角色而聞名全球，近日卻捲入性騷擾爭議。中國女導演周依（Yi Zhou）於11月6日在社群平台Instagram公開指控，表示遭到傑瑞米雷納性騷擾，並以「#CancelJeremyRenner」為標籤發文，隨即引發中美媒體高度關注。
根據周依的說法，兩人因合作紀錄片《Chronicles of Disney》及動畫片《Stardust Future》而相識。今年6月，傑瑞米雷納主動透過私訊聯繫她，表示自己長期單身，希望能與她認真交往。然而，在取得她的信任後，對方卻透過私訊及WhatsApp多次傳送未經同意的露骨色情照片，讓她深感困擾。
周依進一步向英國《每日郵報》透露更多細節。她表示，8月20日晚間兩人曾會面討論紀錄片計畫，當晚傑瑞米雷納喝下一整瓶紅酒，情緒激動且舉止暴躁，讓她感到威脅，不得不將自己反鎖在房間內以策安全。
為證實自己的說法，周依在個人社群平台公開與傑瑞米雷納的合照及相關影片，並刻意標註各大媒體及電影公司。她質疑傑瑞米雷納似乎對亞裔女性特別著迷，並認為整起事件反映出好萊塢陰暗面的縮影，是打壓女性與亞洲女性導演的例證。
事件曝光後，周依表示自己遭遇一連串網友攻擊與抹黑行動。她強調，在MeToo時代，女性應該有安心發聲的權利，不該被噤聲。她也感謝許多朋友與媒體的支持，表示他們會持續揭露家庭暴力、對女性的虐待，以及那些針對無辜年輕女性未經同意的色情攻擊。
面對這些嚴重指控，傑瑞米雷納團隊迅速發表聲明回應。團隊律師全面否認所有控訴，強調周依的說法「完全不準確且不真實」，並拒絕進一步回應此事。
傑瑞米雷納現年54歲，因主演奧斯卡最佳電影《危機倒數》嶄露頭角，隨後加入漫威電影宇宙，成為《復仇者聯盟》中重要的核心角色之一，累積大批影迷。2023年，他曾遭遇嚴重意外，被鏟雪車輾過，造成30多根骨頭斷裂，命懸一線，經過兩次大型手術才挺過死劫。近期才傳出即將復出的消息，卻又捲入這起性騷擾爭議。
這起事件在社群媒體上引發熱烈討論，支持者與質疑者各執一詞。有網友認為應該相信受害者的陳述，給予支持；也有人認為在法律判決前，不應輕易下定論。整起事件的真相如何，仍有待相關單位進一步調查釐清。
