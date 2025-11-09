鷹眼陷性騷風波！中國女導控他狂發「露骨不雅照」 回應出現驚人大反轉

「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）近日遭中國女導演周依（Yi Zhou）指控性騷擾與家暴，對此傑瑞米雷納全盤否認。翻攝IG@jeremyrenner、yizhouofficial臉書



好萊塢男星「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）近日被中國女導演周依（Yi Zhou）指控性騷擾，還多次傳送不雅照。對此，傑瑞米雷納團隊發表聲明，否認所有指控，強調「完全不準確且不真實」。

今年54歲的傑瑞米雷納因主演漫威「鷹眼」一角聞名全球，曾與他合作紀錄片《Chronicles of Disney》及動畫片《Stardust Future》的中國導演周依，近日在社群發文指控遭到對方性騷。

現年37歲的周依說，傑瑞米雷納今年6月主動繫她，表示自己長期單身，想和她認真交往，她被打動後，對方卻未經她同意，多次傳送「露骨的私密情色照片」，讓她不堪其擾。

周依並公開男方私下照片，證明兩人有私交，並質疑傑瑞米雷納似乎對亞裔女性特別著迷，強調在MeToo的新時代裡，女性應能安心發聲，不該受到威脅，也表示這些日子受到許多鷹眼粉絲的攻擊。

不過，傑瑞米雷納的律師7日在《PEOPLE》發表聲明，強調周依的指控純屬捏造，反指周依才是猛烈追查雷納的人，在雷納拒絕後，因此展開報復。

