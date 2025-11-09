「鷹眼」傑瑞米雷納被控性騷擾 中義混血女導演收到私密照怒揭噁心互動

好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）因為在漫威系列電影飾演「鷹眼」爆紅，在挺過鏟雪車輾過的死劫後，快復出前卻遭一名中義混血女導演指控性騷擾，掀起軒然大波。（圖／翻攝自Instagram／jeremyrenner）

好萊塢54歲男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）昔日在漫威系列電影或影集飾演「鷹眼」，讓人氣創下巔峰，怎料，他在2023年遭鏟雪車輾過，斷了30幾根骨頭命懸一線，接受2次大型手術才挺過死劫。不久前才傳出將復出的傑瑞米雷納，近日卻遭中義混血女導演周依指控性騷擾，多次私發不雅照片，掀起軒然大波；但傑瑞米雷納所屬公司嚴正否認，強調「這些指控完全不實」。

綜合外媒報導，中義混血女導演周依在6日於社群平台Instagram上發文爆料，並以「#CancelJeremyRenner」為標籤，指控傑瑞米雷納對她性騷擾；周依聲稱兩人是在今年6月開始有私下接觸，對方主動透過私訊及WhatsApp傳送「多張未經同意的色情照片」，隨後展開追求行動，讓她很困擾。

周依隨後透過個人社群，公開與傑瑞米雷納的合照和相關影片，甚至標註各大媒體及電影公司，更質疑傑瑞米雷納似乎對亞裔女性特別著迷。事件曝光後，周依稱自己遭遇一連串「網友攻擊與抹黑行動」，形容整起事件宛如「好萊塢陰暗面」的縮影，打壓女性與亞洲女性導演的例證。

對此，周依進一步向外媒《每日郵報》（Daily Mail）透露，8月20日晚間兩人曾會面討論紀錄片計畫，席間傑瑞米雷納喝下一整瓶紅酒，情緒激動、舉止暴躁，讓她不得不將自己反鎖在房間內以策安全。

不過，針對周依的性騷擾指控，傑瑞米雷納工作團隊嚴正否認，並表示，「完全不準確且不真實」，拒絕更進一步回應。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

