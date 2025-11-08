「鷹眼」傑瑞米雷納遭37歲華裔女導演控性騷擾！傳私密照、色情片狂撩 事後不認帳
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）以飾演漫威宇宙中的英雄「鷹眼」一角走紅，近來遭到37歲華裔女導演周依指控性騷擾，提到他傳私密照給她，讓她非常反感，沒想到卻反被傑瑞米威脅要跟ICE（美國移民及海關執法局）舉報她。針對此事，傑瑞米雷納方面也做出回應。
周依（Yi Zhou）近日指控傑瑞米從今年6月開始與她聯絡，還傳給她個人私密照，「他讓我相信了他的誠意，說他單身很久了，渴望一段長期的戀愛關係。」日前她接受《每日郵報》採訪時，拿出對話截圖，截圖中可以看到傑瑞米傳給她的色情影片，她直言：「我沒有主動聯繫他，是他追求我的。」周依透露，兩人傳訊息一段時間後，就短暫交往了一陣子，但他卻否認兩人有過關係。
而在此前兩人曾合作拍攝尚未上映的紀錄片《Chronicles of Disney》，周依指控傑瑞米拒絕宣傳兩人合作的電影，還否認兩人有過「任何私人關係或專業合作」，讓她又氣又無奈，「沒有女性、電影人或創新人應該在如此情緒與心理壓力下工作，同時嘗試保護自己名聲與作品誠信。」針對這些爆料，傑若米雷納方面回應：「指控完全不是事實，都是捏造。」
