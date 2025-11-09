「鷹眼」戀情爆不雅照風波！跨國戀情失控 性騷傳聞與威脅舉報持續延燒

記者林宜君／台北報導

好萊塢知名男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），在漫威電影中飾演「鷹眼」而走紅，近日卻陷入性騷擾與家暴指控風波。中國紀錄片導演周依在社群與外媒接受採訪時爆料，雷納曾對她精神與性騷擾，甚至發送多張不雅照片，並在兩人關係惡化後威脅要向美國移民局舉報她，事件引起中美媒體關注。

周依指控雷納主動聯繫她，稱「長期單身、想認真交往」，取得信任後卻多次傳送露骨照片。（圖／翻攝自傑瑞米雷納IG）

周依表示，她與雷納曾合作過紀錄片《迪士尼編年史》及AI動畫長片《星塵未來》，合作期間進一步發展為戀愛關係。周依指控，今年6月雷納主動聯繫她，稱「長期單身、想認真交往」，取得信任後卻多次傳送露骨照片，令她極度不安。周依說：「我從未主動聯繫過他，是他追求我。那時候我相信愛能帶來救贖，但事實上那是我最錯誤的判斷。」

廣告 廣告

分手後，周依表示雷納情緒失控，甚至揚言要報警舉報她給移民單位。（圖／翻攝自傑瑞米雷納IG）

分手後，周依表示雷納情緒失控，甚至揚言要報警舉報她給移民單位。此爆料引發外界對跨國戀愛中權力不平衡的討論，也讓雷納再次成為媒體焦點。對此，雷納經紀團隊於11月7日回應，嚴正否認所有指控，稱「完全不真實，也不準確」，並表示拒絕進一步回應。外媒指出，這是雷納自2023年雪車意外重傷復出後，再度捲入爭議焦點事件。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

金馬影展陷輿論風暴！于朦朧追思名單突被刪 粉絲怒喊「拒看金馬！」

天娛黑幕再起？黃明志涉毒案疑被設局 背後勢力傳為掩蓋于朦朧命案！

于朦朧案延燒！郭俊辰現身機場遭疑是替身 網友比對臉型、耳朵全不同

于朦朧命案再掀黑幕！三名見證女子神秘失蹤 疑遭警逮後離奇滅口

