鷺鷥領銜2026新北環保月曆 12 插畫家描繪永續行動
新北市環保局自 2021 年起製作環保月曆，2026 年全新月曆《新北潔出曆》以插畫與音樂打造沉浸式體驗，更呈現城市在環保理念上的轉變。今年封面以新北市鳥「鷺鷥」象徵潔淨與希望，綠色雙手則化為品牌符號「大地之手」，代表循環與守護的力量。12 位插畫家以不同環保議題創作，包含減塑、新北環境季、科技執法等，讓民眾在翻閱月曆時，也能時刻提醒自己把環保落實在生活中。
新北市環保局副局長朱益君表示，新北市自 2021 年起便開始製作以環保為主題的月曆。為了讓內容更貼近民眾生活，今年特別邀請 12 位插畫家，依照每個月份的主題創作插畫。透過藝術的詮釋，不僅讓月曆呈現多元風格，也描繪了新北市在環保理念上逐步蛻變的軌跡。
除了視覺創作外，今年的《新北潔出曆》更首度導入陪伴音樂設計，以「聲音」作為五感設計的一環，邀請知名配樂家溫子捷老師，透過節奏與旋律的變化引導情感流動，營造安穩的氛圍，讓人情緒平靜放鬆，打造視聽覺的沉浸
式體驗。
環保局說明，2026《新北潔出曆》封面設計以新北市鳥「鷺鷥」為主角，象徵潔淨與希望，畫面交織的綠色雙手則化為《新北潔出曆》建立的品牌符號「大地之手」，象徵循環、守護與合作的力量。此次插畫創作與環保政策緊密結合，擔任 11月插畫家Liting簡莉庭提到，這次以「淨灘」為主題，發現了結合在地商家的「淨灘合作社」，感受到環保不只是口號，畫面呈現從「被
污染的現實」走向「重獲希望的未來」的視覺旅程，向默默守護海岸線的環保行動者致敬。
此外，配合「翻閱新北,翻越改變」的主題，環保局同步推出線上與線下互動活動，線上活動「我做的新北改變」將於 11 月 20 日至 12 月 5 日舉行，邀請民眾拍下環保行動以拍照打卡與社群分享方式並標註「新北 i 環保」粉絲專頁及專屬 hashtag「#我做的新北改變」與「#新北環保」,即可參加抽獎，有機會獲得限量月曆、桌曆與環保好禮；線下活動「回收乾電池，獲得新北潔出曆」將於 11 月 28 日開跑，民眾持 10 顆廢乾電池至各區清潔隊指定地點或環保局，即可免費兌換月曆或桌曆 1 份，每人每次限領 2 份，換完為止。
