鸕鶿來了 基隆河整治有成

台北市副市長李四川11月30日分享候鳥鸕鶿飛抵基隆河過冬，他回憶民國91年擔任北市工務局衛工處長時，當年端午節基隆河大佳段舉辦龍舟競賽，河水卻飄散汙水臭味，同仁還撒了「花露水」除臭。李四川表示，當時他裁示要先將基隆河汙水截流，並加速家戶汙水接管，20多年至今整治已有成效，如今他更要求衛工處同仁，未來10年目標是大佳段不只可辦龍舟競賽，也能夠讓民眾下水游泳。

李四川昨分享過往擔任衛工處長時，整治基隆河的心路歷程，91年擔任處長那年，端午節基隆河的大佳段舉辦划龍舟競賽，但基隆河面卻飄來陣陣的汙水臭味，同仁還撒花露水想要除臭，但沒想到香氣與臭氣混合下，味道更難聞。

李四川指出，當時他告訴同仁，如果要等到家戶汙水管線接完才改善水質，那要花很多年，他認為應先把流入基隆河的汙水截流後，再繼續加速用戶汙水接管，經過20幾年，汙水治理已見成效，不僅基隆河「魚來了」，鸕鶿每年也都來吃魚過冬。

他表示，日前參加民生水資源廠上梁典禮，詢問衛工處同仁基隆河下游社子段已在辦國際滑水比賽，「大佳段何時可以游泳？」，要求同仁應再訂下10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽，也可以供民眾游泳。

李四川強調，民生水資源再生中心完工後，可增加北市每天4萬噸的汙水處理量，每天可產製1萬公噸優質再生水，衛工處更布設長6600公尺的再生水環狀智慧管網，連接民生社區、河濱公園及松山機場國際貨運站，除供民眾使用外，更有利北市再生水推廣使用。