鸕鶿來基隆河過冬 李四川提「大佳段」10年目標

〔記者何玉華／台北報導〕台北市的污水用戶接管普及率已超過82.8%，基隆河不再如早期的臭味陣陣，下游段甚至已經可以舉辦國際滑水比賽，台北市副市長李四川提及當年先以截流污水改善水質，造就了如今的基隆河水域環境，衛生下水道工程處應該再訂個10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽，也可以游泳。

李四川今早(30日)在臉書分享鸕鶿來基隆河過冬的照片，提及2002年他到衛工處擔任處長，那年端午節在基隆河大佳段舉辦龍舟競賽，基隆河飄出陣陣的污水味道，同仁還撒花露水，結果味道更難聞。

當時，他告訴同仁，如果要等用戶污水都接完管，才能改善水質，那要花很多年，現階段應先做截流，把流入基隆河的污水截流，再繼續加速用戶污水接管；經過20幾年，魚來了，鸕鶿也每年來吃魚過冬。

李四川說，日前他去看民生水資源廠時，告訴衛工處的同仁，基隆河下游社子段已在辦國際滑水比賽，大佳段何時可以游泳？衛工處應該再訂個10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽，也可以游泳。

