鸕鶿來基隆河過冬！李四川：下個10年目標「大佳段可游泳」

基隆河冬季常有許多候鳥前來過冬，台北市副市長李四川30日於臉書分享鸕鶿又來基隆河過冬，並回憶民國91年時他至北市衛生下水道工程處擔任處長時，該年端午節在基隆河大佳段舉辦龍舟競賽，但基隆河飄滿污水味臭味，當時同仁還撒「花露水」除臭的往事。李四川表示，當時他就裁示要先將基隆河污水截流、加速污水接管，20多年至今，整治已有成效。李四川指出，他已要求衛工處同仁，未來目標是大佳段不只可辦龍舟競賽，也能游泳。

李四川今日在臉書發文，分享過往擔任衛工處長時整治基隆河的心路歷程。

台北市副市長李四川30日分享候鳥鸕鶿來基隆河過冬，並回憶民國91年時他至北市衛生下水道工程處擔任處長時，基隆河飄滿汙水味臭味，20多年整治至今已有成效。李四川指出，未來目標是10年後基隆河大佳段也能游泳。（摘自李四川臉書／徐佑昇台北傳真）

李四川表示，91年他到衛工處擔任處長，那年端午節在基隆河大佳段舉辦龍舟競賽，基隆河飄來陣陣的污水味道，同仁還去撒花露水，結果味道更難聞。

李四川說，當時他告訴同仁如要等用戶污水接完才能改善水質，那要花很多年，現階段應先做截流，把流入基隆河的污水截流，再繼續加速用戶污水接管，經過20幾年來，「魚來了，鸕鶿每年都來吃魚過冬」。

李四川指出，這周他去看民生水資源廠，他告訴衛工處的同仁，基隆河下游社子段已在辦國際滑水比賽，大佳段何時可以游泳？同仁應該再訂個10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽也可以游泳。

