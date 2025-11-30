鸕鶿又來基隆河過冬！李四川談河川治理：訂10年目標讓大佳段也可游泳

政治中心／綜合報導

台北市副市長李四川在臉書發文「鸕鶿又來基隆河過冬」。（圖／翻攝自李四川臉書）

2026年九合一選舉倒數不到一年，台北市副市長李四川是否代表藍營參選甚受關注。今（30）日李四川在臉書談及「河川治理」，透露他23年前擔任衛工處長時，當年基隆河舉辦龍舟競賽，飄來陣陣惡臭。直到把流入基隆河的污水截流，再繼續加速用户污水接管，經過20幾年來,魚來了,鸕鶿每年都來吃魚過冬。他說「同仁應該再訂個10年目標,讓大佳段不只可以辦龍舟競賽也可以游泳。」

李四川上午在臉書發文「鸕鶿又來基隆河過冬」回憶說，民國91年他到衛工處擔任處長,那年端午節在基隆河大佳段舉辦龍舟競賽，基隆河飄來陣陣的污水味道，同仁還去撒花露水，結果味道更難聞。

「當時我告訴同仁如要等用户污水接完，才能改善水質,那要花很多年,現階段應先做截流」，李四川表示，把流入基隆河的污水截流，再繼續加速用户污水接管，經過20幾年來,魚來了,鸕鶿每年都來吃魚過冬。

李四川說，這週自己去看民生水資源廠，他告訴衛工處的同仁，基隆河下游社子段已在辦國際滑水比賽，大佳段何時可以游泳？「同仁應該再訂個10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽也可以游泳」。

台北市副市長李四川在臉書發文「鸕鶿又來基隆河過冬」表示「同仁應該再訂個10年目標，讓大佳段不只可以辦龍舟競賽也可以游泳」。（圖／翻攝自李四川臉書）

