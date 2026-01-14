鸚鵡送寵物旅館6天死亡 業者只願賠4千元飼主提告

生活中心／李世宸、曾宸洛 新北報導

心愛的鸚鵡送去寵物旅館，回來卻成了冰冷遺體，一名飼主蔡先生控訴，當初花11萬購入特殊鸚鵡品種「朱陸冠巴丹」，寄放到新店的寵物旅館，沒想到，六天後卻被告知，鸚鵡在餵食噎死，讓飼主不能接受的是，業者不僅拿不出監視器畫面，還只賠4000元，讓他氣得告上法院！

「牠（咬）開了耶。」咬開果實，一陣啃咬，白色鸚鵡進食引起旁人一陣憐愛，怎麼也想不到托給寵物旅館照顧，卻是悲劇收場。鸚鵡成了冰冷遺體，躺在紙盒，飼主不斷啜泣，到底怎麼回事？去年12月26號，鸚鵡飼主蔡先生出國，把鳥寶送到私人鸚鵡寵物旅館，31號店家通知，用毛巾包住固定餵食，嗆到3-5分鐘後死亡，4號飼主把遺體接回，心都碎了。飼主蔡先生：「剛孵出來大概30幾天，我就帶牠回家牠對我來說，就像家人就像小孩子一樣。」

心愛的鸚鵡送去寵物旅館，回來卻成了冰冷遺體。（圖／飼主提供）這隻鸚鵡蔡先生從小看到大，是花費11萬從嘉義牽上來的特殊品種「朱陸冠巴丹」，當初看了這家專照顧鸚鵡的寵物旅館餵食影片，覺得放心也叮嚀再叮嚀，還是釀成不幸。飼主蔡先生：「牠本身比較容易緊張，如果換新環境的話，我沒有同意他們要，強制把牠固定住來做餵奶，也沒有送醫，（照顧期間）活著的時候，他們還是要繼續收費，我覺得非常的不合理。」律師王子豪：「業者這邊去要求，除了喪葬費以外的，還有動物本身價值以外的，所謂的精神慰撫金。」

心愛的鸚鵡送去寵物旅館，回來卻成了冰冷遺體。（圖／飼主提供）飼主要求監視器畫面，旅館卻回覆壞了沒畫面，還一度說依照合約鸚鵡死了他們不用負責，後來提出4千元安葬費，但死亡前6天照顧時間卻依然要收費，還主張可再找一隻鸚鵡替代，媒體上門希望取得回應。當事寵物旅館：「您好，不接受採訪。」業者仍透過臉書聲明，進入法律程序，不對外說明，一直以來盡最大努力照顧孩子，對我們有任何一點疑慮，請私訊全額退款，只是專門照顧鸚鵡卻無法與飼主有效溝通，最後仍得上法院解決。

