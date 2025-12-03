鹹中帶甜經典美味！日式馬鈴薯燉肉
日式馬鈴薯燉肉
日式的馬鈴薯燉肉鹹中帶甜，材料和調味料簡單又美味，鬆軟的洋薯和燉煮入味的肉片，一道大人小孩都愛的家常菜。
食材
豬肉薄切片, 約300公克
馬鈴薯 （小粒）, 5到6粒
紅蘿蔔, 1根
燙熟碗豆（裝飾用）, 數根
煮汁, 分組1
分組1
醬油, 2到3大匙
水, 約2量米杯
砂糖, 2大匙
酒, 2大匙
味醂, 1大匙
料理步驟
步驟 1：豬肉片若是太長，則切成適當的大小，馬鈴薯去皮去芽，切成塊之後放入水中浸泡一下，紅蘿蔔也切塊，若有洋葱也可以切成塊，一起備用。鍋中放入沙拉油1大匙（份量外），熱鍋後放入豬肉片拌炒一下，表面稍微變色之後，加入濾乾水的馬鈴薯和紅蘿蔔一起拌炒一下。
步驟 2：加入水，待滾之後，撈去表面浮渣和肉沬，轉中火煮至馬鈴薯表面呈透亮之後，煮汁其他材料全部加入（有洋葱則在此時一起加入），確定煮汁要淹過材料，或是沒有淹過則要調動一下食材，或是選用適當大小的鍋具，或是可以增添煮汁。
步驟 3：烘焙紙中央剪個洞，然後整張蓋在食材上，轉中小火慢煮約20分鐘。取掉烘焙紙後，轉大火搖晃鍋身，稍微收乾醬汁，最後加入燙熟的碗豆煮一下即可關火盛盤。
步驟 4：家家戶戶都有屬於自家的風味，大人小孩都愛吃，孩子們就算長大成人，成家立業，都也會把屬於自家口味的馬鈴薯燉肉傳承下去，成為一種「傳家口味」。
步驟 5：肉類選用方面：馬鈴薯燉肉，也會隨著地區文化不同，有些不太一樣的地方，有的地方喜歡用牛肉，有的地方喜歡用豬肉，甚至有的地方用雞肉。基本上，肥脂較多的豬五花肉片或牛肉薄片最為適合，但是我剛好冰箱裡是豬里肌薄片，所以這次的瘦肉比較多，也是我個人偏好的口味。
步驟 6：馬鈴薯選用：馬鈴薯的品種其實很多，聽說光是在日本就是將近99種的馬鈴薯，每一品種的口感和風味都不太一樣，有一種比較適合做馬鈴薯燉肉的品種叫做Mayqueen, 呈橢圓長條型，長時間燉煮也不容易崩解。不論哪一種馬鈴薯，基本上馬鈴薯在燉煮的過程，儘量不要多次翻動它，煮汁的量一定要超過食材，這是調理的重點
步驟 7：日式馬鈴薯燉肉，除了馬鈴薯和肉之外，最常放的食材還有洋葱和蒟蒻，所以材料和做咖哩非常相似，聽說也是軍隊常出現的主菜。家裡有的食材，例如其他美味的根莖類，只要適合的，都可以放入燉煮，沒有什麼特別的限制。
