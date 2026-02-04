鹹濕對話曝！人妻與男同事談辦公室戀情 人夫怒告求償

人妻與男同事長期互傳親密曖昧訊息遭人夫發現提告。法院認定侵害配偶權，判男同事賠償20萬元。（示意圖／Pixabay）





知名旅行社爆出不倫戀情。一名人夫發現妻子與男同事長期互傳親密、曖昧訊息，內容不僅頻繁表達思念，還提及兩人發生關係時的身體反應與事後感受，人夫憤而提告侵害配偶權，求償80萬元。法院審理後認定，雙方互動已明顯逾越一般同事界線，判男同事須賠償20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

曖昧訊息成關鍵

判決指出，人夫於婚姻存續期間，意外查看人妻手機對話，發現其與男同事互傳大量親密訊息，內容包括「很想你」、「還好有見到你，不然會滿出來」、「床單濕濕很害羞」等語，並相互傾訴婚姻不順與情感依賴。人夫因此認為，兩人關係已非單純工作往來，對婚姻造成重大傷害，遂向法院提告，請求80萬元精神慰撫金。

男同事在庭上否認不當交往，主張雙方僅是同事關係，對話只是彼此聊天、抒發婚姻壓力，並質疑相關訊息的證據能力，認為不應作為侵權依據。

法院認定侵害配偶權

法院審酌對話內容後指出，雙方不僅反覆表達思念與依戀，還具體回應彼此的身體感受與互動後情緒，互動模式已超越一般朋友或同事的合理界線，足已構成侵害配偶權。法院也認為，在配偶權案件中，行為多具隱密性，被害人蒐證不易，相關訊息在比例原則下仍具證據能力。

法院考量雙方身分、經濟狀況、互動情節及對人夫婚姻與精神層面的影響，認為人夫請求的80萬元金額偏高，最終酌減判賠至20萬元。全案仍可上訴。

