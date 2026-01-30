「鹹甜引路臺南味」貼近民眾需求 新營「滋養軒」堅守品質成為賣點

▲滋養軒每天現做，以麵包、蛋糕與漢餅，伴隨民眾度過每一個常日。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南是美食之都，糕餅甜點尤為知名且別具特色。臺南市政府觀光旅遊局今（2026）年特別規劃「鹹甜引路臺南味」系列報導，介紹臺南的糕餅與甜點，也透過糕點職人引路，邀請民眾趣遊臺南，品嘗臺南甜。

▲以招牌鳳梨酥拓展伴手禮市場，如今在美國Amazon上也可買到。

臺南市長黃偉哲表示，在新營開業已超過一甲子的「滋養軒」，是新營現存最早的餅舖，陪伴在地民眾度過歲時年節，也銘刻人生中的重要時光，如今更以麵包西點深入生活，成為民眾不可或缺的日常。

廣告 廣告

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，滋養軒的創始人鄭其生最初販售水果，因看好麵包市場前景可期，在長子鄭慶陽的提議下兼賣餅乾、糖果、麵包，從當時臺南市區的「美陽軒」批發回新營販售，逐漸建立客群後再轉型製作糕餅。第四代鄭翔文說，滋養軒在1950年登記開業，但其實早在這之前就已經開始製作生產，祖父輩更曾經到日本學習烘焙，店裡也聘請專業的漢餅師傅回來製餅兼授藝，才讓滋養軒能在早年就同時有西點麵包與傳統漢餅，並在第二代兄弟戮力經營下，也靠著整個家族合作穩固基業。尤其在過去對聯外交通以火車為主的年代，當地人要到火車站必得經過店門前的中山路，不僅造就中山路成為新營最熱鬧的路段，在區位條件的加持下，也令滋養軒生意更為興隆。

滋養軒以種類繁多的中、西式糕點，提供新營與鄰近鄉鎮民眾結婚、年節以及祭祀用的糕餅蛋糕，隨著臺灣烘焙產品的普及，加上店內人手不足，第三代鄭兆恭開始調整品項，到第四代鄭翔文、鄭人豪兄弟接手時，考量商品繁雜無法令顧客留下印象，也難以行銷，更汰弱留強，聚焦於具競爭力的產品，而為應烘焙業競爭激烈，積極拓展通路並增加伴手禮。兄弟倆一個負責行銷，一個專責生產，分工明確，不僅精進店內招牌的鳳梨酥、水晶蛋糕、祭祀的三牲、吐司等，更讓自家的鳳梨酥在美國Amazon（亞馬遜）平臺開賣，透過網路行銷到海外。

▲滋養軒第二代曾赴日本學習烘焙，也專精西點製作。

滋養軒的主打商品鳳梨酥，強調外皮酥軟、奶香濃郁，以自家調配的黃金比例製餡，酸甜適口，在過去南瀛地區鳳梨酥還未風靡前，就有許多忠實顧客，每到年節更供不應求。長年熱銷的還有香菇素包，鄭翔文說，素包是由第二代鄭慶隆研發出來，儘管肉包的市場可能較大，但滋養軒卻專注於素包，以新鮮香菇與素料製作內餡，有別於一般市售的高麗菜包，也能供應給吃早齋的民眾，同時也製作成鹹壽桃，除了供應給在地拜拜的信眾，甚至中北部也有不少民眾會透過電話或網路下單訂購。同樣受歡迎的還有吐司，講究工序、發酵時間足，滋養軒的吐司口感特別軟嫩細緻，經常一上架就銷售一空，甚至成了外地遊子心中的「家鄉味」。

除了傳承好幾代的美味，滋養軒逐步改良拜拜的三牲，以製作麵包的強項技術，推出麵包牲禮，讓祭品有另一種選擇；此外，看準慶生與節日商機，近年也發揮創意將店內熱賣的長條水晶蛋糕改成各種形狀，晶瑩剔透與可愛的造型，廣受年輕客群的喜愛。多年來滋養軒一直貼近民眾的需求，陪伴新營人走過長久的歲月，如鄭翔文所說，做好庶民常日吃的東西，顧好品質，自然能留住顧客，讓祖業傳承。

觀旅局自1月起連載「鹹甜引路臺南味」系列報導，與張耘書老師合作介紹臺南的糕餅、甜點以及職人的故事與技藝。馬到成功迎新春！逛新化年貨大街(2/10-2/15)、遊虎頭埤、訪奇美博物館，臺南春節樂購遊一次滿足，更多相關內容也請持續鎖定「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」。（照片記者劉秋菊翻攝）