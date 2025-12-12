鹹粥嬤之孫遣返回台 羅文嘉：法律應給他處罰「該被關心的是阿嬤」

鹹粥嬤與愛孫分隔兩年重逢，彼此激動擁抱。翻攝彰化議員賴清美臉書



彰化「鹹粥阿嬤」孫子因涉嫌詐欺，在中國服刑1年，近期遭中方經小三通遣返回台，海基會副董事長秘書長羅文嘉表示，協助國人陳情在中國的失聯親人是海基會的職責，但不代表支持任何犯罪行為，並為鹹粥阿嬤叫屈。

針對鹹粥阿嬤的孫子遭遣返，羅文嘉首先表示，海基會接收到非常多國人陳情小孩或家人失聯，海基會依法要求海協會循「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」通報，這是落實《憲法》保障的人民基本權利，「但那不意味我們支持或肯定任何詐欺犯罪的行為。」

羅文嘉強調，如果有人宣稱前往中國或其他地方工作可以短期大幅獲利，那絕對不要去，若成年民眾仍選擇要去，傷害的不只是那些在台灣或中國被詐欺的的受害者，同時也傷害了在台灣的親人，「當你的親人這麼緊張、焦慮的時候，你有沒有想過，你做這些事情到底應不應該？對不對？」

羅文嘉另表示，若鹹粥阿嬤的孫子真的是詐欺犯，應該要好好的自己檢討，他做的事情傷害被詐欺的人，法律應該給他的不是鼓勵、不是關心，而是該有的處罰。」他還表示，任何犯罪和被害者家屬都很可憐，不應該被傷害。

羅文嘉再強調，民眾要認清事情的本質，社會要有是非標準，這位孫子應該要好好的自我檢討，民意代表也不要再以阿嬤為新聞，「阿嬤真的很可憐，該被關心的是阿嬤，而不是阿嬤的孫子，他應該想想為什麼自己要讓阿嬤難過。」

