鹹粥嬤孫涉詐中國關1年！遭逼看習近平演講經歷全說了

中國公安在3日無預警地以近乎「丟包」方式，將10名在中國服完刑的台灣詐欺犯透過小三通金廈航線遣返回台；其中一名因詐欺案遭彰化地檢署通緝的彰化黃姓男子，傳出就是先前因從事跨國詐騙遭中國關押的「彰化鹹粥嬤」愛孫。昨（5）日黃男返台後，立刻奔回伸港老家與阿嬤團圓，並還原事發經過，感嘆：「還是台灣好」。





鹹粥嬤愛孫「涉詐中國關1年」回家了！他遭逼看「習近平演講片」喊：還是台灣好

2025年1月時，鹹粥嬤收到中國公安局寄來的通知書，指出其孫子黃男因涉詐遭拘留。（圖／民視新聞）

回顧整起事件，彰化伸港鄉19歲黃男，2023年3月疑似遭誘騙至東南亞後失聯，2025年初黃男的阿嬤「鹹粥嬤」收到來自中國山西省公安局寄來的通知書，中方表示其孫子涉犯詐騙罪遭到拘捕，海基會也證實此消息。沒想到，中國公安在本週三（3日）突將10名在中國服完刑的台灣詐欺犯透過小三通金廈航線遣返回台，其中就包括黃男；鹹粥嬤則在4日接到黃男打電話報平安，他表示自己已經被遣返回金門，需要相關機票住宿費用約2萬元，阿嬤則趕緊匯款給愛孫。

鹹粥嬤愛孫「涉詐中國關1年」回家了！他遭逼看「習近平演講片」喊：還是台灣好

黃男（左圖中）透露當初被朋友慫恿出國做高薪工作，不料卻是被逼迫做詐騙。（圖／翻攝自賴清美議員臉書）

終於在昨（5）日黃男回來了，一落地就直奔伸港老家與阿嬤團聚，畫面中可見祖孫兩人緊緊相擁，阿嬤更是激動落淚。黃男也還原事發經過，他表示當初被朋友慫恿騙出國，以為是高薪合法工作，沒想到卻是惡夢的開始。他被迫從事詐騙工作，如果績效未達標還會被體罰，甚至也沒賺到錢，最後還被帶回中國服刑一年。

鹹粥嬤愛孫「涉詐中國關1年」回家了！他遭逼看「習近平演講片」喊：還是台灣好

黃男（左）透露被逼迫做詐騙時，沒達到績效的人就會被體罰。（圖／翻攝自賴清美議員臉書）

根據《自由時報》指出，黃男更透露在中國服刑時，會被要求看習近平演講影片，影片中不斷強調台灣是中國的一部分，進行洗腦教育；黃男感嘆中國跟台灣差太多了，直喊：「還是台灣好」。此外，黃男也強調之後的日子，希望可以學一技之長、找正當工作，並承諾不再讓阿嬤擔心。黃姓男子雖然平安回台，不過先前在台灣涉及詐其他，被檢察官諭知限制住居，並且限制出境、出海，全案繼續偵辦中。

鹹粥嬤愛孫「涉詐中國關1年」回家了！他遭逼看「習近平演講片」喊：還是台灣好

黃男（中）指出在中國服刑時，還會被逼看習近平演講影片，進行洗腦教育。（圖／翻攝自賴清美議員臉書）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

