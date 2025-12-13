鹹粥嬤孫涉詐1年後遭遣返…羅文嘉：法律應給他處罰「該被關心的是嬤」

社會中心／彰化報導

19歲黃姓男子（右）為彰化「鹹粥嬤」（左）愛孫，涉嫌詐欺在中國服刑一年，近期遭遣返回台。（圖／翻攝畫面）

彰化「鹹粥阿嬤」黃姓孫子因涉嫌詐欺，在中國服刑一年，近期遭中方遣返回台。對此，海峽交流基金會副董事長兼秘書長羅文嘉強調，海基會協助國人陳情失聯親人是職責所在，但絕不代表支持任何犯罪行為；此外，他也嚴厲譴責詐欺行為，並呼籲社會要關心的是無辜的鹹粥阿嬤，而非黃男本人，並要求對方應進行深刻自我檢討。

羅文嘉指出，海基會接收到大量國人陳情家屬在中國失聯的案件，根據《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，海基會有義務要求海協會循機制通報，這是維護人民基本權利的體現。然而，他鄭重聲明：「那不意味我們支持或肯定任何詐欺犯罪的行為。」

廣告 廣告

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子去年失聯，因涉詐騙案，遭中國山西公安拘留。(圖／翻攝畫面)

羅文嘉嚴厲譴責詐欺犯罪的本質，並呼籲民眾切勿相信任何宣稱「短期大幅獲利」的海外工作邀約，警告詐欺行為不僅傷害了受害者，更對在台灣的親人造成極大的焦慮與痛苦。他也向這些相信詐團的人發出質問：「當你的親人這麼緊張、焦慮的時候，你有沒有想過，你做這些事情到底應不應該？」

羅文嘉進一步表示，如果鹹粥阿嬤的孫子確實是詐欺犯，他應該好好檢討，法律應給予的是應有的處罰，而非鼓勵或關心。他強調，社會必須有是非標準，並特別為鹹粥阿嬤叫屈，指出社會與民意代表，不要再將焦點錯誤的放在孫子身上，強調「阿嬤真的很可憐，該被關心的是阿嬤，而不是阿嬤的孫子，他應該想想為什麼自己要讓阿嬤難過。」

更多三立新聞網報導

國中女吸喪屍煙彈「狂顫、倒教室」囂張：若被上銬…幫我錄影發抖音

知名成人片女星入住泰國飯店數小時墜樓亡「生前最後貼文意外引熱議」

鑽免簽漏洞…爸當雞頭、兒泰國「選妃」、女兒買機票「月賺百萬元」

11歲妹猛吐5次原以為腸胃炎「凌晨突癲癇眼上吊」CT一掃腦揭超致命謎團

