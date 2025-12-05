即時中心／綜合報導

中國公安在本週三（3日）以幾近「丟包」方式，突將10名在中國服完刑的台灣詐欺犯透過小三通金廈航線遣返回台。其中一名因詐欺案遭彰化地檢署通緝的彰化黃姓男子，是否就是先前因從事跨國詐騙遭中國關押的「彰化鹹粥嬤」愛孫？現已引發外界關注，然而相關單位目前仍未證實。

彰化伸港一名19歲男子，去年3月說要到東南亞工作，就此失聯，賣鹹粥將他拉拔長大的75歲阿嬤，天天以淚洗面。今年年初，阿嬤突收到署名中國山西省公安局寄來的「拘留通知書」，說孫子涉嫌詐騙被拘留在山西省。

廣告 廣告

快新聞／鹹粥嬤愛孫回台？中國突遣返涉詐10台人 名單見「彰化黃男」

彰化伸港男子失聯超過300天，家屬好不容易獲得消息，竟是收到來自中國公安的拘留書。（圖／民視新聞資料照）

根據《自由時報》、《ETtoday》等媒體報導，船務代理透露，這批遭遣返的10名男子，年齡約在22至30歲之間，自稱當年被騙到柬埔寨，被迫從事跨國詐騙；後來在中國落網判刑，在山西太原等地服刑。

其中，還包括一名因詐欺案遭通緝的彰化黃姓男子，不少人在消息傳出後，紛紛猜測該男是否就是伸港的失聯少年，引起外界關注。

對此，彰化地檢署說明，該名黃姓男子因先前在台涉及詐欺案，經傳喚、拘提未到而遭通緝，昨晚檢察官以視訊方式訊問後，已撤銷通緝，但諭知限制住居，並限制出境、出海，原有案件將繼續偵辦。至於是否為「彰化鹹粥嬤」的愛孫？檢方對此並未證實。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／鹹粥嬤愛孫回台？中國突遣返涉詐10台人 名單見「彰化黃男」

更多民視新聞報導

超車輝達？AMD已獲准出貨部分AI晶片至中國 願依規繳15％稅金

K型擴大？美消費者違約比率下滑 經濟前景「穩健」

慘！北市大安區「公車追撞汽機車」 女騎士恐需截肢

