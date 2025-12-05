鹹粥嬤愛孫將返台！「人已在金門」缺機票、住宿費…阿嬤湊2萬匯款迎孫

記者吳泊萱／彰化報導

中國公安本月3日透過小三通金廈航線，遣返10名涉洗錢、詐欺等罪名的台籍人士至金門，曾備受各界關注的「彰化鹹粥嬤」黃姓愛孫，也被證實是其中一人。據了解，鹹粥嬤在日前接獲愛孫來電，表示已返回金門，需要機票及住宿費才能回家，阿嬤在各方協助下湊了2萬元轉帳，如今已準備好火爐及豬腳麵線，打算幫愛孫「過火」去霉運。

彰化鹹粥嬤的愛孫黃男，已被中國公安遣返金門，即將返回台灣。（圖／議員賴清美提供）

議員賴清美表示，鹹粥嬤的孫子黃男在3日晚間打給阿嬤，表示自己人在金門警局，需要機票及住宿費才能回台灣。阿嬤收到通知後，在各方協助下湊了2萬元，交給孫子的同學幫忙轉帳，等孫子拿到錢買好機票就能回家，目前阿嬤已準備好火爐及豬腳麵線，要幫孫子「過火」去霉運，慶祝一家團圓。

鹹粥嬤已準備好火爐及豬腳麵線，迎接愛孫返家，幫忙過火去霉運。（圖／議員賴清美提供）

中國公安本月3日透過小三通金廈航線，遣返10名涉洗錢、詐欺等罪名的台籍人士至金門。據了解，10人為年齡約20至30歲男子，多人聲稱是被拐騙至柬埔寨從事詐騙業，後來在中國落網被判刑，在山西太原服刑。因服刑期滿，被公安遣返出境。

回顧案件經過，鹹粥嬤愛孫黃男在去年3月獨自出門後失聯，警方循線追查發現黃男已出境泰國，並在搭車進柬埔寨後人間蒸發，再傳出消息時，已是涉嫌詐欺被中國公安逮捕。

彰化地檢署說明，此次返台的10名台籍人士中的黃男，已由彰化地檢署發布通緝，黃男先前在台涉及詐欺案，經傳喚、拘提未到而遭通緝。昨晚檢察官以視訊方式訊問後，已撤銷黃男通緝身分，但諭知限制住居，並限制出境、出海，全案繼續偵辦。

