鹹粥嬤金孫今回家！祖孫相擁而泣 他坦言：不敢再出國了

10名涉及詐欺案的台籍人士，在大陸服刑期滿後，於前（3）日隨經小三通管道被遣返金門。最受矚目的「鹹粥嬤金孫」終於在今（5）日傍晚返回家中和朝思暮想的阿嬤相聚，忍不住淚流滿面，還表示自己現在「不敢再出國了」。

「鹹粥嬤金孫」終於在今（5）日傍晚返回家中和朝思暮想的阿嬤相聚，忍不住淚流滿面表示自己現在 「 不敢再出國了 」。（圖/翻攝畫面）

大陸公安3日將10名在柬埔寨詐騙集團犯案、已在對岸服刑期滿的台籍人士，在未事前通知我方的情況下，以小三通管道遣送回金門。去年3月初，黃男突然告知阿嬤要與朋友外出，此後便失去聯繫，被證實是這批遣返人員之一。黃男表示因缺乏機票及住宿費用，暫時無法立即返家，目前住在金門的飯店。

鹹粥嬤因孫子失聯近兩年，日夜在鹹粥攤前以淚洗面，甚至四處籌措贖金的故事，經媒體報導後曾引發社會關注。一心盼著孫子平安歸來的鹹粥嬤表示，聽到孫子聲音感到十分開心，隨即請孫子同學先匯2萬元給孫子購得機票回家。

依照傳統習俗，鹹粥嬤已準備好烘爐，吃素的她還特地到市場購買豬腳麵線，要為孫子「過火」去霉運。（圖/翻攝畫面）

黃男表示自己經歷過這場噩夢後，已經對出國充滿恐懼，未來會好好學一技之長，找正當工作。（圖/翻攝畫面）

黃男今日一到阿嬤家，2人就相擁而泣，他坦言自己是被朋友慫恿到泰國賺錢，不料一到當地便遭騙至寮國，淪為詐騙集團的受害者，被迫從事詐騙工作，還因業績不佳而遭受虐待。他表示自己經歷過這場噩夢後，已經對出國充滿恐懼，未來會好好學一技之長，找正當工作。

依照傳統習俗，鹹粥嬤已準備好烘爐，吃素的她還特地到市場購買豬腳麵線，要為孫子「過火」去霉運，祈求未來一切順利平安.

警方提醒，近年來海外高薪工作詐騙案件頻傳，民眾求職時應提高警覺，對於聲稱快速致富、包吃包住的職缺需謹慎查證，以免落入詐騙圈套，讓自己及家人陷入痛苦之中。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

