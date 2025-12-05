鹹粥嬤金孫回來了！涉詐中國關1年「被逼看習近平演講」嘆：還是台灣好

社會中心／黃韻璇報導

黃男吃下阿嬤準備的豬腳麵線，眼淚在眼框打轉。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

彰化縣「鹹粥嬤」金孫黃男2023年3月出門後就下落不明，直到今年中國公安在本月3日透過小三通金廈航線，遣返10名涉洗錢、詐欺等罪名的台籍人士至金門，曾備受各界關注的「彰化鹹粥嬤」黃姓愛孫，也被證實是其中一人。據了解，鹹粥嬤在日前接獲愛孫來電，表示已返回金門，需要機票及住宿費才能回家，阿嬤在各方協助下湊了2萬元轉帳，昨（5）日黃男返回台灣後直奔伸港老家，阿嬤激動喊「終於回來了」，而黃男也感嘆「還是台灣好」，透露自己是被詐團騙出國，成員中甚至有人被體罰。

2023年3月，「鹹粥嬤」金孫黃男說要跟找朋友，接著就不見蹤影，今年初證實，黃男因從事跨國詐騙遭中國警方逮捕，在山西太原等地服刑；4日黃男服完刑，循小三通遣返金門，「鹹粥嬤」接到孫子報平安電話，並表示需要機票及住宿費才能回家，阿嬤在各方協助下湊了2萬元轉帳。

鹹粥嬤的金孫回家了！祖孫相擁落淚。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

昨（5）日下午黃男搭機從金門返回台灣，直奔回伸港老家，見到阿嬤後忍不住大喊「阿嬤我回來了」，祖孫激動相擁。黃男也透露，是有人跟他說出國待遇高，強調是合法的，且會幫忙出機票錢，但真的去了卻發現不是那麼回事，提到詐團成員共有11人，不但沒賺到錢，甚至有人出錯還會被體罰。

此外，據《自由時報》報導，黃男也奉勸想出國輕鬆賺錢的人想清楚，直言「天下沒有白吃的午餐」，他還提到，在中國服刑時會被要求看習近平演講影片，不斷強調台灣是中國的一部分，進行洗腦教育，他直言中國跟台灣差太多了，大嘆「還是台灣好」，強調之後會找個正當工作。

